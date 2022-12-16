強烈寒流明天來襲 雲林暖警自購暖被送獨老
老人最怕冷，尤其孤苦的獨居老人，人冷心更冷，尤其今年入冬第一波強烈寒流來勢洶洶，預定明天籠罩台灣，南部一向暖冬，突有強寒來襲，北港分局長蔡培元叮囑各派出所留意老人，金湖派出所長黃詩傑，除訪視轄內老人，還自購棉被送給94歲獨居阿嬤，讓老人家心頭暖烘烘。
蔡培元今天特別指示勤區員警執行居家巡護時，要主動探詢獨居長者身心健康狀況，並添加衣物注意保暖。
「阿媽，明天寒流要來，你要添加衣物、注意保暖哦！若有困難，隨時打電話給我。」口湖鄉金湖派出所長黃詩傑，不僅把自己手機號碼寫在紙上給獨居阿嬤，因近日氣溫接連探底，尤其海口風颼颼，冷得老人家不敢出門，躲在家想著外出子女為何不回家。
黃詩傑感同身受，近兩天自掏腰包購買厚厚的棉被，及一些生活油米，探望94歲的曾姓阿嬤，老人家見到熟悉的黃詩傑又來探望，馬上暖心露出微笑相迎，像看到自己孫子回家一般，親切招呼黃所長。
黃詩傑說，阿嬤的兩個兒子，相繼因病離她而去，原有孫子照顧，但孫子也是單親，且有自己才一歲大的女兒要照顧，平時在外工作，獨留九旬祖母一人在家，因住家靠近海邊，這兩天寒風刺骨，他發現老人家目前所蓋的棉被不夠暖，家裡門縫依舊透進寒風，眼看強烈寒流將到來，就先購買暖被給阿嬤禦寒。
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