看新聞驚覺「這不是搶我的人嗎？」 認出20年前強盜犯提告結果出爐

38歲郭定達被指控，2002年底某日自台南北上，與在報紙上刊登借款廣告的李男相約借款20萬元，卻在到場後拿出玩具槍行搶，得手36萬元。李男日前在新聞上瞧見郭定達，驚覺「這不是搶我的人嗎？」向新北地檢署告發後檢方起訴，但新北地方法院合議庭認為罪證不足，諭知無罪。

郭定達是強盜首腦，有強盜、殺人、殺人未遂等前科，曾因買賣車輛糾紛開槍殺人，事後被對方打傷，目前正在監服刑。

李男稱，2014年在新聞上看到郭定達的照片，覺得十分眼熟，定睛一瞧竟發現是之前搶他的搶匪，去年向新北地檢署告發，檢方依郭定達承認犯罪，並比對兩人說法幾乎一致，依強盜罪起訴。

起訴指出，2002年底某日，郭定達開車自台南北上準備「假借款真搶劫」，他看報紙借款廣告找尋下手目標，按刊登的廣告聯繫李男，雙方約定在樹林浮洲橋下釣蝦場旁的停車場碰頭，借款20萬元，抵達現場後郭定達坐上李男車輛，卻拿出玩具槍脅迫李男交出財物，李男不敢抗拒，交出裝有36萬元黑色包包，郭定達得手後返回台南。

合議庭審理時，郭定達坦承犯行，並稱會願意坦承是因為母親去年過世，「我懺悔只要有犯錯都願意承擔，只要母親可以看到完全改過的兒子」。