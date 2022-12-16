快訊

反映央行升息台銀開第一槍 1年期定儲利率升至1.465%

僅一人領表！民進黨主席補選登記截止 賴清德將同額競選

中印邊境摩擦不斷！網瘋傳去年衝突影片 軍人高喊：打這些混蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看新聞驚覺「這不是搶我的人嗎？」 認出20年前強盜犯提告結果出爐

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

38歲郭定達被指控，2002年底某日自台南北上，與在報紙上刊登借款廣告的李男相約借款20萬元，卻在到場後拿出玩具槍行搶，得手36萬元。李男日前在新聞上瞧見郭定達，驚覺「這不是搶我的人嗎？」向新北地檢署告發後檢方起訴，但新北地方法院合議庭認為罪證不足，諭知無罪。

郭定達是強盜首腦，有強盜、殺人、殺人未遂等前科，曾因買賣車輛糾紛開槍殺人，事後被對方打傷，目前正在監服刑。

李男稱，2014年在新聞上看到郭定達的照片，覺得十分眼熟，定睛一瞧竟發現是之前搶他的搶匪，去年向新北地檢署告發，檢方依郭定達承認犯罪，並比對兩人說法幾乎一致，依強盜罪起訴。

起訴指出，2002年底某日，郭定達開車自台南北上準備「假借款真搶劫」，他看報紙借款廣告找尋下手目標，按刊登的廣告聯繫李男，雙方約定在樹林浮洲橋下釣蝦場旁的停車場碰頭，借款20萬元，抵達現場後郭定達坐上李男車輛，卻拿出玩具槍脅迫李男交出財物，李男不敢抗拒，交出裝有36萬元黑色包包，郭定達得手後返回台南。

合議庭審理時，郭定達坦承犯行，並稱會願意坦承是因為母親去年過世，「我懺悔只要有犯錯都願意承擔，只要母親可以看到完全改過的兒子」。

但因李男在庭審時說詞反覆，稱因是退伍後第一份接單受理貸款，對此案印象深刻，卻不記得被搶金額，又以「公司說要先私下處理，當下被搶才沒報案」、「怕郭定達找我尋仇」等理由草率帶過當時沒報案、又拖到去年才提告的原因，加上有郭定達的獄友跳出來，控訴郭定達是因聽信「找舊案可以靠刑法新舊法減少刑期」，才找人指控曾被他搶劫等原因，合議庭認為郭定達犯罪罪證不足，諭知無罪。

郭定達被李男指控涉及20年前一起強盜案，被檢方起訴；新北地院合議庭以罪證不足諭知無罪。圖／聯合報系資料照
郭定達被李男指控涉及20年前一起強盜案，被檢方起訴；新北地院合議庭以罪證不足諭知無罪。圖／聯合報系資料照

新北 台南 強盜

延伸閱讀

東部海域地震後5分鐘 登山隊報案遭落石擊傷

澆不熄防疫險理賠海嘯？單周暴增百億 金管會曝3大原因

偷拍百次自認有病 日籍男求輕判竟稱「願留台促進台日友誼」

從投行看大陸／銀行對借款人簽字用印法律實務分析

相關新聞

看新聞驚覺「這不是搶我的人嗎？」 認出20年前強盜犯提告結果出爐

38歲郭定達被指控，2002年底某日自台南北上，與在報紙上刊登借款廣告的李男相約借款20萬元，卻在到場後拿出玩具槍行搶，...

詐騙集團竟放天燈祈求「月月百萬」 竹市警兵分多路剿滅機房

虛擬貨幣假投資真詐騙案件層出不窮，新竹市警察局發現有詐騙集團透過社群軟體誘騙被害人參與課程、下單投資，在士林地檢署指揮之...

一天兩起公車拋錨卡路中事故 7男警合力推車解除交通堵塞

新北市板橋區浮洲橋今天一早發生公車在上橋引道拋錨，事隔兩小時，中和區中正路與連城路口也發生公車拋錨卡在路中央，中和7名員...

台南議長參選人派出所內疑對警咆哮 南檢：已分案偵辦

國民黨台南市議員接獲爆料指有某議長參選人，12月7日晚上到第2分局中正派出所涉嫌咆哮，台南市議會今為是否公布監視錄帶影吵...

新北全國首創輪動式科技執法 榮獲台灣雲端物聯網傑出應用獎

新北市警局以全國首創推動「輪動式科技執法」，藉由雲端AI影像分析辨識車輛違規行為，參加台灣雲端物聯網舉辦「2022雲端物...

南市消防辦防範一氧化碳中毒宣導 二大隊說明預防措施

台南市消防局今天在官田區圖書館活動中心辦「防範一氧化碳宣導暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談會」，邀請隆田國小太鼓隊社團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。