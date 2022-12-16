一天兩起公車拋錨卡路中事故 7男警合力推車解除交通堵塞

新北市板橋區浮洲橋今天一早發生公車在上橋引道拋錨，事隔兩小時，中和區中正路與連城路口也發生公車拋錨卡在路中央，中和7名員警合力推車至路邊，才解除交通堵塞，讓行車恢復通暢。

中和警分局員山派出所員警巡邏行經中和區中正路、連城路口，撞見一輛公車疑因引擎故障，無法發動，拋錨占用在路口正中央，加上該路口因捷運工程施工，致該路段路面有些微傾斜，導致公車緩慢向後倒退，為免發生車輛追撞或人員受傷，員山所與中和交通分隊共7名員警合力將拋錨公車推了近200公尺移至路旁。

當時公車上尚有數名乘客，員警也協助下車，轉搭其他公車。這起公車拋錨事故，也造成通往中和、土城及北二高中和交流道的車輛大回堵，所幸警方迅速排除交通阻礙，由5名員警現場指揮，見車流恢復順暢才離去，也讓民眾及公車司機對於員警積極排除公車拋錨事故深表感謝。