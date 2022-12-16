快訊

反映央行升息台銀開第一槍 1年期定儲利率升至1.465%

僅一人領表！民進黨主席補選登記截止 賴清德將同額競選

中印邊境摩擦不斷！網瘋傳去年衝突影片 軍人高喊：打這些混蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一天兩起公車拋錨卡路中事故 7男警合力推車解除交通堵塞

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區浮洲橋今天一早發生公車在上橋引道拋錨，事隔兩小時，中和區中正路與連城路口也發生公車拋錨卡在路中央，中和7名員警合力推車至路邊，才解除交通堵塞，讓行車恢復通暢。

中和警分局員山派出所員警巡邏行經中和區中正路、連城路口，撞見一輛公車疑因引擎故障，無法發動，拋錨占用在路口正中央，加上該路口因捷運工程施工，致該路段路面有些微傾斜，導致公車緩慢向後倒退，為免發生車輛追撞或人員受傷，員山所與中和交通分隊共7名員警合力將拋錨公車推了近200公尺移至路旁。

當時公車上尚有數名乘客，員警也協助下車，轉搭其他公車。這起公車拋錨事故，也造成通往中和、土城及北二高中和交流道的車輛大回堵，所幸警方迅速排除交通阻礙，由5名員警現場指揮，見車流恢復順暢才離去，也讓民眾及公車司機對於員警積極排除公車拋錨事故深表感謝。

中和分局呼籲，若發生車輛故障等無預期事故，應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援；另行駛前應先行檢查車輛、胎壓及其他機件有無故障。

新北市板橋區浮洲橋今天一早發生公車在上橋引道拋錨，事隔兩小時，中和區中正路與連城路口也發生公車拋錨卡在路中央，中和7名員警合力推車至路邊。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋今天一早發生公車在上橋引道拋錨，事隔兩小時，中和區中正路與連城路口也發生公車拋錨卡在路中央，中和7名員警合力推車至路邊。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋今天一早發生公車在上橋引道拋錨，事隔兩小時，中和區中正路與連城路口也發生公車拋錨卡在路中央，中和7名員警合力推車至路邊。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋今天一早發生公車在上橋引道拋錨，事隔兩小時，中和區中正路與連城路口也發生公車拋錨卡在路中央，中和7名員警合力推車至路邊。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋今天一早發生公車在上橋引道拋錨，事隔兩小時，中和區中正路與連城路口也發生公車拋錨卡在路中央，中和7名員警合力推車至路邊。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區浮洲橋今天一早發生公車在上橋引道拋錨，事隔兩小時，中和區中正路與連城路口也發生公車拋錨卡在路中央，中和7名員警合力推車至路邊。記者王長鼎／翻攝

公車 塞車

延伸閱讀

2022永續城市論譠 聚焦，零碳翻轉，新北先行

新北全國首創輪動式科技執法 榮獲台灣雲端物聯網傑出應用獎

影／公車一早拋錨板橋浮洲橋上 警10分鐘迅速排除 上班族說讚

北市補助專用垃圾袋抵價券遭轉賣 新北：領取嚴格審核

相關新聞

看新聞驚覺「這不是搶我的人嗎？」 認出20年前強盜犯提告結果出爐

38歲郭定達被指控，2002年底某日自台南北上，與在報紙上刊登借款廣告的李男相約借款20萬元，卻在到場後拿出玩具槍行搶，...

詐騙集團竟放天燈祈求「月月百萬」 竹市警兵分多路剿滅機房

虛擬貨幣假投資真詐騙案件層出不窮，新竹市警察局發現有詐騙集團透過社群軟體誘騙被害人參與課程、下單投資，在士林地檢署指揮之...

一天兩起公車拋錨卡路中事故 7男警合力推車解除交通堵塞

新北市板橋區浮洲橋今天一早發生公車在上橋引道拋錨，事隔兩小時，中和區中正路與連城路口也發生公車拋錨卡在路中央，中和7名員...

台南議長參選人派出所內疑對警咆哮 南檢：已分案偵辦

國民黨台南市議員接獲爆料指有某議長參選人，12月7日晚上到第2分局中正派出所涉嫌咆哮，台南市議會今為是否公布監視錄帶影吵...

新北全國首創輪動式科技執法 榮獲台灣雲端物聯網傑出應用獎

新北市警局以全國首創推動「輪動式科技執法」，藉由雲端AI影像分析辨識車輛違規行為，參加台灣雲端物聯網舉辦「2022雲端物...

南市消防辦防範一氧化碳中毒宣導 二大隊說明預防措施

台南市消防局今天在官田區圖書館活動中心辦「防範一氧化碳宣導暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談會」，邀請隆田國小太鼓隊社團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。