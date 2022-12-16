高港警3面向研判揹石頭、啞鈴男浮屍 這死因成分居大

高雄海軍第四造船廠附近海面，前天傍晚發現一具男性浮屍，死者雙手用束帶捆綁，背包裝有6顆石頭、10磅重啞鈴及寫有「無親人」紙條，港警研判死者初驗身體沒外傷，又留下紙條，加上束帶綁法像自己綁的，疑輕生成分居多，檢警將於周一解剖複驗，以釐清死因。

高雄港務警察總隊警方調查，該具男屍前天傍晚6時許，被人發現頭朝下、雙腳朝下，漂浮在高雄旗津區海軍營區附近海面。

警方獲報趕抵現場，約晚上8時將男屍打撈上岸，發現男屍身穿黑色上衣與短褲，雙手用束帶捆綁，身上揹有一個背包。警方打開背包檢視，赫見內有6顆石頭與1顆10磅重的啞鈴，其中還有一張裝在防水夾鏈袋、寫有「無親人」字眼的紙條。

由於死者身上無任何證件，昨檢警和法醫對男屍初步相驗，發現死者頭顱只剩頭骨，且全身腐爛，尚無法判定死因是否有他殺之嫌，決定下周一解剖複驗，以查明死因。

據了解，該具男屍經檢警和法醫初驗後，推判死者身體無外傷，其中雙手束帶綁法像自己綁的，雖綁了束帶，但雙手有空間可打開，非雙手被強制束縛，無法動彈，加上特別以防水夾鏈袋裝了寫有「無親人」紙條，警方不排除死者輕生成分居多。

因頭顱腐爛見骨，研判死亡逾1個月，港警委託市警局鑑識中心比對DNA資料庫，目前查無結果，檢警將於下周一解剖複驗。

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