台南議長參選人派出所內疑對警咆哮 南檢：已分案偵辦

國民黨台南市議員接獲爆料指有某議長參選人，12月7日晚上到第2分局中正派出所涉嫌咆哮，台南市議會今為是否公布監視錄帶影吵翻天，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍表示，針對台南市議會所關心某市議員涉及妨害公務案件，15日已接獲警方函報指揮，並已分他字案偵辦中。

台南市警二分局中正派出所日前傳有議長參選人疑在所內對員警咆哮，國民黨議員蔡育輝、蔡淑惠及無黨籍議員周奕齊等人昨天下午到所致贈包子及獻花，為員警加油打氣。蔡淑惠說，如果真有這件事，有觸犯到妨害公務，需要釐清清楚。她說，進入警局派出所，真的咆哮，辱罵警方，警察自己不提出來，局長方仰寧怎麼對的起基層員警。