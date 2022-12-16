新北三蘆淡18名警官職務異動 今布達
新北市政府警察局，日前發布138名4至9序列官警職務異動，其中三重警分局、蘆洲警分局、淡水警分局，副分局長、組長、副隊長、警備隊長及派出所長、交通中（分）隊長共18員職務異動，各分局於今天上午辦理外勤主官管布達典禮。
三重警分局副分局長余祥雲，下屬永福派出所巡官兼所長汪佐凌、厚德派出所巡官兼所長廖廷浩、二重派出所巡官兼所長陳子杰、大同派出所巡官兼所長胡哲聖及交通中隊長陳文德等職務異動。
蘆洲警分局則有三民派出所所長王明堂、更寮派出所所長許富傑、德音派出所所長俞明廷、成州派出所所長李延昱及八里分駐所所長鍾承餘、交通分隊長黃寬恕等6位所長、交通分隊長新到任。
淡水警分局則是督察組長黃一芳、交通組長黃明煌、偵查隊副隊長張惠慈、警備隊長廖志德、三芝所警務員兼所長林志偉、巡官許家員等6位官警新調任。
今天上午，三重警分局長陳永昌、蘆洲警分局長張國哲、淡水分局長黃南山，親自為外勤主官管主持布達典禮，期許能憑其專業能力，持續推動治安、交通及為民服務工作。
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