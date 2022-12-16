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詐騙集團竟放天燈祈求「月月百萬」 竹市警兵分多路剿滅機房

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

虛擬貨幣假投資真詐騙案件層出不窮，新竹市警察局發現有詐騙集團透過社群軟體誘騙被害人參與課程、下單投資，在士林地檢署指揮之下兵分多路剿滅詐欺機房，帶回以高姓男子為首的7人詐騙犯嫌。警方查扣各項資料，不僅發現集團內的「養套殺」教戰守則，集團成員還放天燈祈求「月月百萬」，貪婪足不可取。

竹市警方指出，高姓男子看準虛擬貨幣交易所林立，投資波動大，招募賈姓2姊妹等6人共組虛擬貨幣假投資的詐欺機房，吸引初次接觸虛擬貨幣者上當受騙。該集團分工縝密，先佯裝面容姣好的女性於各大交友軟體等社群認識被害人，互相培養感情。

詐騙集團女性成員在言談之中得知被害人年齡、職業等經濟背景，隨後談及投資，邀請被害人加入高報酬投資群組，並引薦至集團自建的假網站註冊會員，聽從指示匯款，參與課程，下單投資，一步步「榨乾」對方的積蓄，甚至誘使對方貸款撈錢。

士林地檢署正股檢察官陳韻中針對此案指揮新竹市警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊及第一分局偵查隊，持搜索票在新北市泰山區、八里區等多處同步查獲高姓犯嫌等7人。全案依違反刑法第339條、第339-4條、組織犯罪防制條例第2條等規定，移送偵辦。

警方在搜索過程也查扣相關案件資料，發現高姓犯嫌等人為了誘騙被害人投資，甚至自創群組，名為「男兒當自強」，每天檢討如何「養、套、殺」等對話，精進話術。詐騙集團成員還一起放天燈，在天燈上寫下「業績長紅」、「月月百萬」等字眼。

竹市警方強調，查緝詐欺犯罪是政府治安重點，經統計今年1至11月假投資詐騙案件，財物損失高達24億元，占全部詐欺案4成，犯罪集團為獲取龐大不法利益，與時俱進，求新求變，千方百計設法騙取被害人資產，檢警機關將全力遏止詐欺犯罪。

竹市警方破門查獲以高姓男子為首的7人詐騙犯嫌。記者張裕珍／翻攝
竹市警方破門查獲以高姓男子為首的7人詐騙犯嫌。記者張裕珍／翻攝
竹市警方發現高姓男子為首的7人詐騙犯嫌，曾放天燈祈求「月月百萬」。記者張裕珍／翻攝
竹市警方發現高姓男子為首的7人詐騙犯嫌，曾放天燈祈求「月月百萬」。記者張裕珍／翻攝
竹市警方發現高姓男子為首的7人詐騙犯嫌，透過內部群組精進「養套殺」話術。記者張裕珍／翻攝
竹市警方發現高姓男子為首的7人詐騙犯嫌，透過內部群組精進「養套殺」話術。記者張裕珍／翻攝

詐騙集團 詐欺 虛擬貨幣

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