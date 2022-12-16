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台南「球棒隊」跨嘉縣尋仇砸店 警方逮6人

中央社／ 嘉義縣16日電

台南市某陣頭成員組6人「球棒隊」，日前由黃姓男子帶頭到嘉義縣朴子市尋仇砸店，警方循線查獲到案，依刑法聚眾鬥毆、毀損罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉縣警局今天發布新聞稿表示，朴子一店家日前與黃姓男子發生消費糾紛，竟遭黃男帶5名年輕男子持球棒、高爾夫球桿等器械砸店，店內陳設嚴重毀損。

嘉縣警局刑事警察大隊副大隊長洪昌明告訴中央社記者，經追查發現犯嫌逃逸至台南市，並刻意以貼紙遮掩車牌躲避查緝，仍被警方查獲到案，查扣相關施暴器械。

洪昌明說，涉案6人都是7、8年級生，是台南市某陣頭成員，組成坊間常說的「球棒隊」從事不法行為，全案依法將犯嫌以刑法聚眾鬥毆、毀損案移送嘉義地方檢察署偵辦。

洪昌明強調，年節將近縣警局近日執行「威力掃蕩專案」，除查獲這6人暴力犯罪集團，並搜索、臨檢黑道幫派經營、依附、圍事的KTV、小吃部、回收廠等治安風險處所計56處，查獲毒品、詐欺、賭博、暴力犯罪等案件及犯嫌75人，維護治安遏阻不法。

台南 嘉義 鬥毆

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