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新北全國首創輪動式科技執法 榮獲台灣雲端物聯網傑出應用獎
新北市警局以全國首創推動「輪動式科技執法」，藉由雲端AI影像分析辨識車輛違規行為，參加台灣雲端物聯網舉辦「2022雲端物聯網創新獎」競賽活動，在參賽近40單位報名中脫穎而出，獲得傑出應用獎殊榮。
新北市警局自110年以全國首創推動「輪動式科技執法」，藉由雲端AI影像分析辨識車輛違規行為，簡化前端偵測設備，相比傳統路口科技設備，必須依路口特性設計致成本較高，輪動式科技執法更能實現設備機動性，遷移便利，針對熱時熱點彈性調整地點執法，並採用租賃模式，節省維護管理成本與公帑。
新北交通大隊指出，目前輪動式科技執法己在林口、汐止、三峽及淡水等區設置，偵測取締違規停車、車輛行駛人行道及闖紅燈等違規，執行成效良好，違規降低約4成，提升行人通行環境安全及交通順暢，110年參選交通部第13屆道安創新貢獻獎，獲交通執法類全國第2名，備受肯定。
警方表示，以科技輔助警力執法是現今趨勢潮流，亦可達到減少警力與爭執，科技執法主要以防制惡性違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為目標，警方提醒民眾確實遵守用路規則，勿貪一時之快而有違規情事，尊重行人路權，共同維護新北交通安全。
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