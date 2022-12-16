南市消防辦防範一氧化碳中毒宣導 二大隊說明預防措施

台南市消防局今天在官田區圖書館活動中心辦「防範一氧化碳宣導暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談會」，邀請隆田國小太鼓隊社團表演、第二大隊警消宣導短劇，希望藉由演出方式，提醒防範居家一氧化碳中毒的重要。

內政部統計今年至今已發生17件一氧化碳中毒事故，造成3人死亡、42人送醫，較去年同期發生45件下降62%。不過還是有許多民眾忽略險境，台南市消防二大隊呼籲民眾留意一氧化碳的危害。

大隊長丁春能表示，106年至110年共發生161件一氧化碳中毒，77%(124件)是因為屋外式熱水器、安裝在通風不良場所，民眾於安裝屋外式熱水器應避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風，以防止危險發生。

他說，最近寒流來襲時國人喜歡在家裡圍爐，在寒冷冬天洗熱水澡，室內使用瓦斯爐烹煮食物，如果通風不良，或是將熱水器安裝室內，即有可能因燃燒不完全，產生一氧化碳而造成難以挽回的悲劇。

為避免相關憾事，安裝瓦斯熱水器務必遵守「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」及「要保持通風」等5要原則，依通風條件選擇正確型式、且貼有CNS檢驗合格標示的瓦斯熱水器，並由合格的承裝業技術士來施作、定期檢修或汰換熱水器等。如果空間足夠的話，建議把瓦斯桶移到室外或屋外，以避免瓦斯洩漏蓄積導致氣爆。