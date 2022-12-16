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2山友挑戰能高安東軍縱走受困3天 黑鷹吊掛成功救援

聯合報／ 記者王燕華江良誠／連線即時報導

兩名男登山客挑戰6天5夜能高縱走，前天到奧萬大山，55歲梁姓男子嘔吐且四肢無力，無法再行報警求助，南投縣消防局組搜救隊上山，空中勤務總隊花蓮第一大隊今天派出黑鷹直升機，在萬大南溪尋獲梁姓男子和搜救隊員，分兩梯次將人後送至奧萬大停機坪，梁姓山友由救護車送醫治療，完成搜救任務。

南投縣消防局表示，這兩名山友8日從屯原登山口入山，預計以6天5夜時間完成能高安東軍山縱走行程，14昨日是最後一天，兩人走到海拔約2500公尺的第一獵寮附近，55歲梁姓山友出現嚴重嘔吐、手腳無力，沒辦法行走。

因為當地沒有訊號，同行59歲山友的情形讓他原地休息，繼續徒步下切終於走到有訊號的地方，立刻向南投縣消防局報案求助。

消防局組成5人搜救隊，從奧萬大往上搜尋，終於在昨天抵達第一獵寮附近，護送梁姓山友下山，因梁姓男子身體虛弱，也申請直升機救援。

空勤總隊上午接獲南投縣消防局申請後， 立即派遣駐地花蓮黑鷹直升機編號 NA711執行任務，起飛後沿花蓮機場西南面飛行，上午8時04分抵達通報區域後，實施空偵辨識確認目標，機組員評估飛機馬力、風險評估及救援提示，由搜救員吊掛出艙至地面，經過檢傷評估採吊掛方式，將患者及搜救人員分2梯次後送奧萬大停機坪，患者隨即由救護車送醫，完成搜救任務。

空勤總隊直升機以吊掛方式，救出身體不適的梁姓山友，後送至奧萬大停機坪。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機以吊掛方式，救出身體不適的梁姓山友，後送至奧萬大停機坪。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機以吊掛方式，救出身體不適的梁姓山友，後送至奧萬大停機坪。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機以吊掛方式，救出身體不適的梁姓山友，後送至奧萬大停機坪。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機以吊掛方式，救出身體不適的梁姓山友。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機以吊掛方式，救出身體不適的梁姓山友。圖／空勤總隊提供

山友 黑鷹直升機 南投

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