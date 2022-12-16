聽新聞
test
0:00 / 0:00
2山友挑戰能高安東軍縱走受困3天 黑鷹吊掛成功救援
兩名男登山客挑戰6天5夜能高縱走，前天到奧萬大山，55歲梁姓男子嘔吐且四肢無力，無法再行報警求助，南投縣消防局組搜救隊上山，空中勤務總隊花蓮第一大隊今天派出黑鷹直升機，在萬大南溪尋獲梁姓男子和搜救隊員，分兩梯次將人後送至奧萬大停機坪，梁姓山友由救護車送醫治療，完成搜救任務。
南投縣消防局表示，這兩名山友8日從屯原登山口入山，預計以6天5夜時間完成能高安東軍山縱走行程，14昨日是最後一天，兩人走到海拔約2500公尺的第一獵寮附近，55歲梁姓山友出現嚴重嘔吐、手腳無力，沒辦法行走。
因為當地沒有訊號，同行59歲山友的情形讓他原地休息，繼續徒步下切終於走到有訊號的地方，立刻向南投縣消防局報案求助。
消防局組成5人搜救隊，從奧萬大往上搜尋，終於在昨天抵達第一獵寮附近，護送梁姓山友下山，因梁姓男子身體虛弱，也申請直升機救援。
空勤總隊上午接獲南投縣消防局申請後， 立即派遣駐地花蓮黑鷹直升機編號 NA711執行任務，起飛後沿花蓮機場西南面飛行，上午8時04分抵達通報區域後，實施空偵辨識確認目標，機組員評估飛機馬力、風險評估及救援提示，由搜救員吊掛出艙至地面，經過檢傷評估採吊掛方式，將患者及搜救人員分2梯次後送奧萬大停機坪，患者隨即由救護車送醫，完成搜救任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言