影／公車一早拋錨板橋浮洲橋上 警10分鐘迅速排除 上班族說讚

一輛公車今天一早拋錨在新北市板橋區浮洲橋，由樹林往板橋方向上橋引道上，擋住要趕往板橋、土城上班的車輛，汽、機車一路回堵至樹林樹新路及板橋篤行路上，各路段回堵約一公里，警方獲報10分鐘迅速排除解除狀況，讓原本耽心上班遲到的上班族都說讚。

板橋警方今天上午7時40分獲報，樹林往板橋方向浮洲橋上橋引道上有一公車拋錨，嚴重阻礙交通，造成交通回堵，員警獲報立即趕往現場，一度還堵在車陣中，員警見狀下車徒步衝到現場，發現是一輛公車拋錨在上橋引道上，將整條上浮洲橋的引道阻塞，後車都無法動彈。