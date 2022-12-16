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影／公車一早拋錨板橋浮洲橋上 警10分鐘迅速排除 上班族說讚

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

一輛公車今天一早拋錨在新北市板橋區浮洲橋，由樹林往板橋方向上橋引道上，擋住要趕往板橋、土城上班的車輛，汽、機車一路回堵至樹林樹新路及板橋篤行路上，各路段回堵約一公里，警方獲報10分鐘迅速排除解除狀況，讓原本耽心上班遲到的上班族都說讚。

板橋警方今天上午7時40分獲報，樹林往板橋方向浮洲橋上橋引道上有一公車拋錨，嚴重阻礙交通，造成交通回堵，員警獲報立即趕往現場，一度還堵在車陣中，員警見狀下車徒步衝到現場，發現是一輛公車拋錨在上橋引道上，將整條上浮洲橋的引道阻塞，後車都無法動彈。

公車駱姓駕駛（59歲）向警方表示，因公車引擎離合器突然燒毀造成車子無法入檔前進，故障地方又逢上坡處，不敢將車放空檔後退，怕撞擊後方車輛，只能僵持在該引道上，才造成後方欲上班的車輛嚴重阻塞，幸好警方獲報後動員13名警力，順利在10分鐘內，合力將公車推到馬路邊並協助疏導壅塞的交通動線，讓遭堵住的上班民眾能順利通過上班不遲到。

新北市一輛公車今天一早拋錨在板橋浮洲橋，樹林往板橋方向引道上，警方獲報10分鐘迅速排除解除狀況，讓原本擔心上班遲到的上班族說讚。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天一早拋錨在板橋浮洲橋，樹林往板橋方向引道上，警方獲報10分鐘迅速排除解除狀況，讓原本擔心上班遲到的上班族說讚。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天一早拋錨在板橋浮洲橋，樹林往板橋方向引道上，警方獲報10分鐘迅速排除解除狀況，讓原本擔心上班遲到的上班族說讚。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天一早拋錨在板橋浮洲橋，樹林往板橋方向引道上，警方獲報10分鐘迅速排除解除狀況，讓原本擔心上班遲到的上班族說讚。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天一早拋錨在板橋浮洲橋，樹林往板橋方向引道上，警方獲報10分鐘迅速排除解除狀況，讓原本擔心上班遲到的上班族說讚。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天一早拋錨在板橋浮洲橋，樹林往板橋方向引道上，警方獲報10分鐘迅速排除解除狀況，讓原本擔心上班遲到的上班族說讚。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天一早拋錨在板橋浮洲橋，樹林往板橋方向引道上，警方獲報10分鐘迅速排除解除狀況，讓原本耽心上班遲到的上班族說讚。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天一早拋錨在板橋浮洲橋，樹林往板橋方向引道上，警方獲報10分鐘迅速排除解除狀況，讓原本耽心上班遲到的上班族說讚。記者王長鼎／翻攝

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