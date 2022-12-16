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停車格又有紅線！民眾停車被開紅單霧煞煞 警：將塗銷、撤單

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

停車格又有紅線！民眾停車被開紅單霧煞煞將塗銷、撤單。記者明煌／攝影
停車格又有紅線！民眾停車被開紅單霧煞煞將塗銷、撤單。記者明煌／攝影
基隆市民眾近日發現，義二路139巷前有一處畫有白線框的路邊停車格，中間竟又畫有紅線，有不少民眾停車在格位內，卻被警方開紅線違停罰單，相當無奈且生氣。市府表示，是廠商誤畫將塗銷。警方說，可提申訴撤單。

近日有民眾反映，義二路路139巷前有一處畫有白線框的路邊停車格，中間竟又畫有紅線，有不少民眾停車在格位內，卻被警方開紅單，有的則是有收到繳費單，讓民眾一頭霧水。

民眾批評這簡直就是停車陷阱，到底是停車格還是紅線？怎麼會同時都畫？附近店家說，有不少人認為是合法路邊停車格，停了之後有收到罰單，一頭霧水，後來市府有來放警示錐圍起來，請民眾不要再停了。

一名收到罰單的車主說，明明就畫有停車格卻被開單，讓他不能接受，一定會申訴。

基隆市警第二分局信六路派出所長朱德望表示，現場畫有紅線，可能市府誤畫停車格，員警開違停通知單後會再檢視現況，如有爭議就不會開正式的罰單，如有被開單可向監理單位提申訴撤單。

市府交通處停車管理科長張以正說明，因道路重新刨鋪後，廠商在重畫停車格時誤畫，此處並沒有格位編號，並非停車格，後來有用黑漆塗掉白色格線，但因近日連續多日大雨，把黑漆沖掉了，白色格線又重現出來，才會造成同時有停車格又有紅線。

張以正表示，現場是防火巷道出口，原本就沒有規畫停車格，將盡快在天晴後以磨除方式塗銷，會請警方協助撤單，如有開繳費單也會撤銷。

停車格又有紅線！民眾停車被開紅單霧煞煞將塗銷、撤單。記者明煌／攝影
停車格又有紅線！民眾停車被開紅單霧煞煞將塗銷、撤單。記者明煌／攝影

罰單 基隆 違停

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