台南議長參選人派出所咆哮？ 藍緊咬妨害公務、警方移送

國民黨台南市議員接獲爆料指有某議長參選人，12月7日晚上到第2分局中正派出所涉嫌咆哮，台南市議會上午88槍擊案專案報告前，為了公布監視錄影帶吵翻天，議員蔡育輝指議會決議專案報告前公布影帶，除非檢方已經偵辦， 民進黨議員林志展說，全案都是為了議長選舉的風波，報案者是被網路霸凌被害人去報案，不算妨礙公務，警方應謹慎，有個資問題，若造成名譽傷害無法挽回，呼籲不要再吵吵鬧鬧。

市警局長方仰寧最後公開宣讀第2警分局函送到地檢署的公文，依臨時會開議當天依主席和議員做成的決議。檢送涉嫌妨害公務及錄影光諜一份，中正派出所報案行為是否涉及妨害公務行為，本局不敢擅專函署參辦。台南地檢署針對議會關心某議員涉及妨害公務案件，15日已接獲警方通報指揮，並分案由檢察官指揮偵辦中。

方仰寧表示，尊重議會監督立場，光碟完全保存，昨天請示檢察官後決議移給地檢署偵辦，7日晚間9點至11點的監視器影片，第2警分局長朱信憲也說檢方指示，影帶已交給地檢署。蔡育輝仍緊咬，不認同去派出所咆哮是公益？議會只是要真相，議員的要求沒有違反相關規定。

議員蔡淑惠說，分局長當時在場也看過影帶，員警覺得被侮辱咆哮，有某位高層，要分局長帶偵察隊長去了解，若認定沒有違法就公布錄影帶，若有就一定要偵辦，局長可以不做為，許多基層在看如何交代，點給基層一點尊嚴。

方仰寧說，高層就是他，接獲議員報案時指責辦案不積極，他請分局長去了解，辦案有節奏，要申請拘票、搜索票，不是兩三天可解決，被害者身分有強烈期待可以馬上辦，做不到，言詞失當可接受，認定不能在議會公開說明，「信者信，不信不信」，保存光碟給檢方尊重議會的最佳表現，愛護支持員警是原則和理念，不要分化和基層感情，網路臉書霸凌說他不支持辦案，會抹煞他的信念。

方仰寧說，對議員的指教都虛心接受，他不能損害別人名譽，只有依法行政、行政中立是最高指導原則？如果可以公開，需徵得檢方同意，犯罪辦案主體是檢方。他不可能違背職務做違法的事情，昨天依議會決議發文給地檢署檢察官參辦，檢察官已有所指示。

林志展說，當事人是網路霸凌的被害人，情緒有點激動，不構成妨害公務，且牽涉到個人隱私。