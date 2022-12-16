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宜蘭原鄉試辦聯合服勤 警方：3縣界派出所不併也不裁

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府警察局推動聯合服勤，整合警力以強化辦公，但不裁撤派出所，原鄉南澳3所這周起試辦到月底，大同2所將於12月19日試行，明年元旦正式上路。不過，縣警局考量邊疆治安，與桃園、花蓮、台中交界的3間派出所維持現況，「不能合併也不能裁撤」，隨時為民服務及因應突發狀況。

南澳鄉現有南澳分駐所及碧候、武塔、東澳、澳花派出所，蘇澳警分局依公務員服務法且衡量前3所相距近，12日起至31日試辦聯合服勤，集中警力迄今的勤務如常，每天巡邏班次從最多12次增為至少15次，大大提升見警率，也保障值勤員警健康權，不少基層反應佳，因可多排休假返鄉或出遊。

同樣是原鄉的大同則有大同分駐所，以及牛鬥、英士、四季、南山、明池、太平山、寒溪派出所。三星警分局表示，大同與牛鬥的車程約10分鐘，各有5名警力，12月19日試辦聯合服勤至31日，警力集中到大同所會有9人，另1人則調至英士所，並於明年元旦正式上路。

宜蘭縣警局另指出縣界派出所的重要性，北橫台7線是宜蘭經桃園的重要道路，若遇山難或像10月大雨釀災等意外，鎮守當地的明池所能即刻救援；台7甲線是宜蘭通往台中的必經之路，亦為南山所位在之處，警方擔起守護南山村民與用路人安全之責；澳花所管轄宜花交界的蘇花公路。

警方進一步說明，偏遠地區的大同鄉明池、太平山、南山、四季、寒溪所，以及南澳鄉的東澳、澳花所，這7間保護邊疆、地方的派出所，不能合併也不能撤，以便民眾有事能於第一時間尋求警察幫助。

北橫台7線是宜蘭經桃園的重要道路，大同鄉明池派出所鎮守當地，如遇山難或重大天災就能即刻救援。記者林佳彣／攝影
北橫台7線是宜蘭經桃園的重要道路，大同鄉明池派出所鎮守當地，如遇山難或重大天災就能即刻救援。記者林佳彣／攝影
大同鄉南山派出所位處台7甲線上，該路是宜蘭通往台中的必經之路。記者林佳彣／攝影
大同鄉南山派出所位處台7甲線上，該路是宜蘭通往台中的必經之路。記者林佳彣／攝影
三星警分局將試辦大同分駐所（如圖）與牛鬥所聯合服勤。記者林佳彣／攝影
三星警分局將試辦大同分駐所（如圖）與牛鬥所聯合服勤。記者林佳彣／攝影
大同鄉太平山派出所守護太平山國家森林遊樂區人車出入平安。記者林佳彣／攝影
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南澳 宜蘭 警察

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