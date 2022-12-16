中壢貨車未拉手煞車向後滑行 路旁車無辜受波及

桃園中壢昨上午10時40分許，李姓男子（23歲）駕駛大貨車在元化路271巷14號前處理汙水道改善工程，疑下車後忘記拉手煞車導致大貨車向後滑行，撞到路旁銀色廂型車，警方獲報後到場，李男酒測值為0，所幸未波及路人，後續詳細肇事原因將調閱相關監視器釐清。

有民眾在臉書爆料公社PO出一段影片，畫面中一輛大貨車向後滑行並撞到後方路邊銀色貨車後才停止，並批「吊車上沒人直接往後滑撞上路邊車輛，要不是有路邊車輛擋住，就要撞進民宅了。包商是這樣施工的嗎？萬一路邊的不是車子，是老先生老太太呢？政府還要放任公共工程的施工有多少重大公安意外？」

警方獲報後到場，李男稱當時熄火後下車時，因忘記拉起手煞車，以致大貨車向後滑行，撞擊後方停於路邊的廂型車，只見廂型車後方有明顯凹毀痕跡，擋風玻璃及車燈都破裂，幸好未波及其他用路人。李男酒測值為0，後續詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任，如有違規就會依法告發。