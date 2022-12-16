快訊

游錫堃說他「同意」搜索高虹安？北檢駁：依法通知即可

遷松機問題多 從離島居民到國防部 吳怡農要中央地方陪葬

賴清德兩岸路線不能再迴避 「蔡規賴隨」或是投出變化球？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢貨車未拉手煞車向後滑行 路旁車無辜受波及

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢昨上午10時40分許，李姓男子（23歲）駕駛大貨車在元化路271巷14號前處理汙水道改善工程，疑下車後忘記拉手煞車導致大貨車向後滑行，撞到路旁銀色廂型車，警方獲報後到場，李男酒測值為0，所幸未波及路人，後續詳細肇事原因將調閱相關監視器釐清。

有民眾在臉書爆料公社PO出一段影片，畫面中一輛大貨車向後滑行並撞到後方路邊銀色貨車後才停止，並批「吊車上沒人直接往後滑撞上路邊車輛，要不是有路邊車輛擋住，就要撞進民宅了。包商是這樣施工的嗎？萬一路邊的不是車子，是老先生老太太呢？政府還要放任公共工程的施工有多少重大公安意外？」

警方獲報後到場，李男稱當時熄火後下車時，因忘記拉起手煞車，以致大貨車向後滑行，撞擊後方停於路邊的廂型車，只見廂型車後方有明顯凹毀痕跡，擋風玻璃及車燈都破裂，幸好未波及其他用路人。李男酒測值為0，後續詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任，如有違規就會依法告發。

中壢警呼籲，車輛臨停都應該確實拉起手煞車，若是在斜坡上，可以在「下方」輪胎放一顆石頭（上坡放後輪、下坡放前輪），避免車輛滑動減少意外的發生，才能維護用路人的安全，如有未拉手煞車而導致事故，或是造成用路人受傷，都會依法追究毀損與傷害責任。

民眾在臉書爆料貨車沒人車輛直接向後滑，萬一路邊的不是車子，讓人憂心政府還要放任公共工程的施工有多少重大公安意外。圖／翻攝自臉書爆料公社
民眾在臉書爆料貨車沒人車輛直接向後滑，萬一路邊的不是車子，讓人憂心政府還要放任公共工程的施工有多少重大公安意外。圖／翻攝自臉書爆料公社
桃園中壢遭大貨車波及的銀色廂型車，後方有明顯凹毀痕跡，擋風玻璃及車燈都破裂。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢遭大貨車波及的銀色廂型車，後方有明顯凹毀痕跡，擋風玻璃及車燈都破裂。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢昨上午大貨車駕駛疑下車後忘記拉手煞車導致大貨車向後滑行，撞到路旁銀色廂型車。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢昨上午大貨車駕駛疑下車後忘記拉手煞車導致大貨車向後滑行，撞到路旁銀色廂型車。記者翁唯真／翻攝

酒測 爆料公社

延伸閱讀

大樓外牆超大溫度計在中壢 打造金額曝光、整點還有小巧思

影／宜蘭頭城濱海路大貨車衝撞民宅破大洞 所幸客廳沒人

中壢大時鐘23日開幕 開幕期間消費滿額抽好禮

花蓮瑞穗林道車禍 大貨車翻落山坡釀2死

相關新聞

影／黃明昭「回娘家」 宣示防堵警風紀推動掃黑

在高階警官涉足台北88會館等警風紀問題後，警政署長黃明昭走訪各縣市警局，宣示防堵發生警風紀案件，並推動各縣市警局成立「掃...

停車格又有紅線！民眾停車被開紅單霧煞煞 警：將塗銷、撤單

基隆市民眾近日發現，義二路139巷前有一處畫有白線框的路邊停車格，中間竟又畫有紅線，有不少民眾停車在格位內，卻被警方開紅...

台南議長參選人派出所咆哮？ 藍緊咬妨害公務、警方移送

國民黨台南市議員接獲爆料指有某議長參選人，12月7日晚上到第2分局中正派出所涉嫌咆哮，台南市議會上午88槍擊案專案報告前...

中壢貨車未拉手煞車向後滑行 路旁車無辜受波及

桃園中壢昨上午10時40分許，李姓男子（23歲）駕駛大貨車在元化路271巷14號前處理汙水道改善工程，疑下車後忘記拉手煞...

宜蘭原鄉試辦聯合服勤 警方：3縣界派出所不併也不裁

宜蘭縣政府警察局推動聯合服勤，整合警力以強化辦公，但不裁撤派出所，原鄉南澳3所這周起試辦到月底，大同2所將於12月19日...

影／國3南投貨車闖禍「柳丁橘子滾滿地」造成交通中斷3小時

國道3號南投路段今天凌晨1時多發生大貨車自撞內側護欄，整車柳丁、橘子水果翻覆在南北雙向車道，6輛自小客車因輾壓或閃避水果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。