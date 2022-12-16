影／國3南投貨車闖禍「柳丁橘子滾滿地」造成交通中斷3小時

國道3號南投路段今天凌晨1時多發生大貨車自撞內側護欄，整車柳丁、橘子水果翻覆在南北雙向車道，6輛自小客車因輾壓或閃避水果發生碰撞，國道警方封閉多個車道，花了快三小時清理現場，才恢復雙向通車。貨車司機酒測值為零，疑似精神不佳自撞，詳細肇事原因正由警方進一步調查。

國道3號南投路段凌晨貨車自撞內側護欄，柳丁、橘子散落雙向車道，導致交通受阻。圖／國道第七警察大隊提供

國道第七警察大隊表示，今天凌晨1時多，劉姓司機（38歲）所駕駛的大貨車，滿載柳丁和橘子水果，從國道3號往北行駛，行經南投中興路段時，貨車突然偏向內側車道並撞上護欄，車上的柳丁、橘子等貨物散落南北雙向車道。

高速公路突然滾了一地的水果，讓雙向6輛自小客車閃避不及，壓到柳丁、橘子打滑發生追撞，幸好並無嚴重，無人員受傷。但壓破的柳丁、橘子，導致路面都是果皮、果汁，相當濕滑，警方一度封閉南向多車道及北向內側車道，由工程人員清理現場，直到凌晨3時52分才完全排除，恢復雙向交通。