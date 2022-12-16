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疑情感糾葛多年…嘉義水上一戶人家開門驚見「紅衣紅鞋」女屍

聯合報／ 記者呂慧瑜魯永明／嘉義即時報導

疑情感糾葛多年 嘉義水上一戶人家開門驚見紅衣女屍。記者呂慧瑜／攝影
疑情感糾葛多年 嘉義水上一戶人家開門驚見紅衣女屍。記者呂慧瑜／攝影
一名63歲廖姓婦人疑似感情糾葛問題，昨天深夜穿著全身紅衣鞋，前往男方位於嘉義水上的住家門口前上吊自殺，今早男方家屬起床開門時驚見，通報警消到場，廖婦已明顯死亡，今天相驗，詳細案情警方正釐清中。

據當地民眾表示，男方疑似疏遠廖婦，她情緒不穩，昨深夜跑到男方修車廠住家門口前上吊自殺，今早男方兒子起床外出時，驚見廖婦著紅衣紅鞋，吊在其家門口前，立即通報警消到場處理。

地方村民表示，多年前男方原配騎車去水上菜市場買菜時，遭廖女開車衝撞，當年堪稱娘家劇場大小老婆之戰真實上演，驚動當地，沒想到時隔多年的感情問題，今早仍發生憾事，多年鬧劇也算落幕了。

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