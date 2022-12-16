台中警鷹眼追查詐欺車手 瓦解外籍車手集團

台中市警方接獲警政署通報，大里、霧峰區為詐騙集團提領熱點，有多筆警示帳戶於警示前遭到提領，查出涉案的阮姓、胡姓及裴姓等3名車手為外籍移工，以步行或騎腳踏車躲避警方查緝，詢後將等3嫌依違反詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警局長蔡蒼柏表示，本次罕見查獲外籍車手，經統計台中市今年已緝獲外籍車手25人，較去年有增加趨勢，警方將持續擴大追查幕後指使者，警方絕對有能力、有決心維持社會秩序、守護市民財產，民眾如接獲詐騙電話，須保持冷靜並秉持「一聽、二掛、三查證｣原則，利用165反詐騙電話查證。

台中市警局霧峰分局偵查隊長張漢章今天說，台中市警局今年11月中旬接獲警政署通報提領熱點，大里、霧峰區有多筆警示帳戶於警示前遭到提領，轄區霧峰分局獲報後立即組成專案小組，查出多名車手前往提領地點，都透過步行或騎腳踏車，規避警方查緝，研判同一集團所為，經警方透過大數據分析，以及發揮鷹眼專才擴大調閱監視器追查後，將車手一舉成擒。