奧客搗損旅店！傳出員警為考績要業者「低調」 高雄警方講話了

高雄市多家平價旅店遇奧客，驚見投宿客將房內撒滿衛生紙。記者石秀華／翻攝 高雄市多家平價旅店遇到奧客，業者投宿客退房後，驚見房內碎紙撒滿地，甚至電視和熱水器也遭破壞，損失共計20餘萬，氣得報警，但是，外傳員警以年底正要打考績，要求業者「低調」。今天上午警方表示，員警在處理過程若有言詞不當，會依規定懲處。

高雄市警新興局今天上午召開記者會表示，12月5日、7日、13日、14日，分別接獲4家旅宿業者報案，指設備遭退房投宿客惡意破壞，警方皆依規定受理報案，並積極查處；員警處理毀損案過程，都未提及考績評定的事，但分局仍會持續調查，如有發現員警在處理過程中有言詞不當情事，將會依規定懲處。

據了解，12月5日、7日、13日、14日，高雄市前金區、新興區共有4家旅宿業者報案，指清潔人員在房客退房後進房間打掃，發現房內一片狼藉，地上撒滿碎紙和衛生紙，連飯店指南說明書也遭撕毀，房間遭毀損電器及寢具，造成業者財務損失，合計損失約20萬元。

警方調閱相關監錄系統畫面，發現同1名男子入住，12月14日通知涉案的羅姓男子（42歲）說明後，並察覺他12月6日也曾在鹽埕區以同手法搗損旅館房間，依毀損罪嫌移送法辦。