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到輔大放「詐彈」辯稱送聖誕禮物 嫌犯竟是北市前議員

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輔大被放「炸彈」！紙盒留字條寫：內含濕背秀 竟是北市前議員做的

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

北市議員林定勇，上周四（8日）晚上，在輔大校園放置一盒疑似爆料物，校方直到4天後才向警方通報。周一（12日）晚上獲報，派員迅速趕抵，經出動防爆破小組打開紙盒一看，內都是文宣品及一把塑膠刀虛驚一場。警方前天循線逮捕林定勇，他神情異常辯稱「聖誕節到了，要給祝賀禮」警詢後依刑法151條恐嚇公眾罪嫌送辦。

北市前議員林定勇，上周四（8日）晚上，在輔大校園放置一盒疑似爆料物，經防爆人員拆開一看，全是寫有文字的文宣品及塑膠刀。記者曾伯愷／翻攝
北市前議員林定勇，上周四（8日）晚上，在輔大校園放置一盒疑似爆料物，經防爆人員拆開一看，全是寫有文字的文宣品及塑膠刀。記者曾伯愷／翻攝

經調查，林定勇（53歲）是台北市前市議員，上周四（8日），他帶著一只紙盒，來到輔大校園旋即放置在舒德樓大廳內離開。紙盒連放4天，校方驚覺不對勁，於周一（12日）晚上7時10分左右，向轄區警通報疑似有「爆料物」。

警方獲報派員迅速趕抵，直到4天後才向警方通報。周一（12日）晚上獲報，派員迅速趕抵，還出動防爆破小組前往，經打開紙盒一看，內裝寫有「敬啟者：內含濕背秀，絕對不是炸EGGS，限18歲以下始能使用，後果自負，3Q買你麻吉，怪叔叔NTU國會敬上111.2002.12.8並簽上名字林定勇」文宣品及一把塑膠刀。

經調閱監視器畫面，鎖定林定勇涉嫌，於前天（14日）下午近3時許，循線在台北市大同區鄭州路逮捕林定勇，帶回偵辦，偵詢時，林他神情異常辯稱「聖誕節到了，要給祝賀禮」警詢後依刑法151條恐嚇公眾罪嫌送辦。

北市前議員林定勇，上周四（8日）晚上，在輔大校園放置一盒疑似爆料物，經防爆人員拆開一看，全是寫有文字的文宣品及塑膠刀。記者曾伯愷／翻攝
北市前議員林定勇，上周四（8日）晚上，在輔大校園放置一盒疑似爆料物，經防爆人員拆開一看，全是寫有文字的文宣品及塑膠刀。記者曾伯愷／翻攝
北市前議員林定勇，上周四（8日）晚上，在輔大校園放置一盒疑似爆料物，經防爆人員拆開一看，全是寫有文字的文宣品及塑膠刀。記者曾伯愷／翻攝
北市前議員林定勇，上周四（8日）晚上，在輔大校園放置一盒疑似爆料物，經防爆人員拆開一看，全是寫有文字的文宣品及塑膠刀。記者曾伯愷／翻攝
北市前議員林定勇，上周四（8日）晚上，在輔大校園放置一盒疑似爆料物，經防爆人員拆開一看，全是寫有文字的文宣品及塑膠刀。記者曾伯愷／翻攝
北市前議員林定勇，上周四（8日）晚上，在輔大校園放置一盒疑似爆料物，經防爆人員拆開一看，全是寫有文字的文宣品及塑膠刀。記者曾伯愷／翻攝
北市前議員林定勇，上周四（8日）晚上，在輔大校園放置一盒疑似爆料物，經防爆人員拆開一看，全是寫有文字的文宣品及塑膠刀。記者曾伯愷／翻攝
北市前議員林定勇，上周四（8日）晚上，在輔大校園放置一盒疑似爆料物，經防爆人員拆開一看，全是寫有文字的文宣品及塑膠刀。記者曾伯愷／翻攝

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