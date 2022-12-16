影／慣竊爆門搜刮彩券行1500張刮刮樂 一算中獎金額傻眼

劉姓男子偷走1500張刮刮樂，被逮時供稱只中4萬元。記者陳俊智/翻攝 桃園一名劉姓男子缺錢花用，10日深夜用千斤頂破壞彩券行鐵門行竊，偷走約1500張、面額價值30萬元的刮刮樂逃逸，昨天被逮時，已全數刮完，但「只中4萬多元」。

警方表示，劉男（51歲）有竊盜前科，犯案時先從鐵門上送信孔洞確認屋內沒人，然後用球棒撥開監視器鏡頭，才拿出千斤頂撐開鐵門，整個搜刮過程不超過3分鐘，疑似曾踩點勘查，對物品存放位置熟悉。

另外，劉男作案心思縝密，犯案前曾到新北市樹林、鶯歌等地偷機車，作案後又將車放回原處，製造斷點，增加員警辦案難度，拖延被查獲的時間，比對監視器也花了不少時間。

劉男昨天被警方持搜索票和拘票逮捕，他坦承行竊，供稱自己沒數彩券有幾張，也不清楚面額多少，只記得全部刮完，「只中4萬多元」，刮中票券已經兌換花用殆盡；員警對劉男供詞存疑，認為不法所得應以彩券面額為準，最後認定不法所得為30萬元，全案依竊盜罪移送法辦。