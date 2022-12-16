女子稱「遭附身」臥軌被撞斷腿 沒造成火車危險判無罪

台中林姓女子自稱「被詛咒、附身」入侵台鐵軌道整個人躺在上面，結果遭1輛后里發車的區間車迎面撞上右腿嚴重骨折，檢方以林涉犯刑法第184條1項致生火車往來之危險罪嫌；法院經函詢台鐵管理局，發現若火車以正常速度撞上林也不至於翻覆、破壞，不該當該罪責判她無罪，可上訴。

檢方起訴指出，林女去年6月8日下午3點多，從台鐵基起177K處穿越台鐵西正線軌道，並在東正線177K+520M處鐵軌上平躺，結果台鐵彰化機務段的火車司機駕駛2193次區間車經過，在豐原區北邊177K處，約500公尺前發現隨即緊急鳴笛、煞車。

但火車仍因閃避不及，車頭直接撞上林的腿部，造成她右腳開放性骨折等傷害，林女因而涉犯刑法第184條第1項，以平躺臥軌之方法致生火車往來之危險罪嫌。

法院審理時，林女就客觀事實不爭執，但辯稱不知發生何事，是送醫才知道，還說自己倍詛咒、被附身，林的辯護人則說，本案無人車傷亡，林獨自以肉身臥軌，人體非剛性物，即使遭火車撞擊，也不致造成火車毀損，不該當該最構成要件，且林長期因病所害，應以刑法第19條減刑。

台鐵司機說，距離500公尺前發現女子侵入軌道，馬上鳴笛煞車仍撞擊，當時車內無人受傷、列車未損壞；法院再函詢台鐵管理局發現，林女若獨自肉身臥軌，即使遭火車以正常車速撞擊，也不致造成列車翻覆、破壞，更未造成往來危險。

法院認為，刑法第184條第1項是以客觀上足以造成火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機有因而傾覆或破壞危險之行為為限，本件難認林女行為已該當該罪責，因此判她無罪。