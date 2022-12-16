紅顏禍水？彰化9男互相報復6小時內打人砸店 警全逮

彰化縣孫姓男子的前妻疑與彭姓男子「走得近」，孫男向好友王姓男子吐露不滿，王男打抱不平，約鄭姓等3名友人，連同孫男一起打傷彭男，彭男掛彩後「烙人」砸王姓等人經營的魚羹店、夾娃娃機店，警方據報循線逮捕涉案的王男和彭男等9人，今依組織犯罪、傷害、恐嚇及妨害秩序等罪移送偵辦。

警方調查，33歲彭姓男子找32歲曾姓等3名朋友，日前（14日）清晨到北斗鎮先後到某魚羹店和夾娃娃機店砸壞鍋碗瓢盆等生財器具、15部機台，附近民眾報案有人鬧事，警方據報成立專案小組，報請彰化地檢署檢察官指揮辦案，循線逮捕彭姓和曾姓等4人。

彭男到案後供稱，被王男等5名男子打傷，為了報復對方才找人砸店。警方逮捕王男及打人、吶喊助勢的孫、鄭、胡、黃等4名男子。王男（30歲）到案後供稱，彭男與友人孫男的前妻往來密切，孫男懷疑彭男是「小王」害他婚姻破裂，所以眾人為孫男打抱不平，13日晚上8點多打電話約彭男出來「大家有話講一下」，彭男到場後，眾人拿啤酒瓶、鐵器和出拳「教訓」。