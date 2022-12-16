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影／破壞排風口潛偷日式料理店 偷兒被警鈴乍響 嚇到跑了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天凌晨，新北市鶯歌區一家日式料理店，警報器突然大響，店家接獲保全系統通報，立即透過「遠端監視器系統」察看，赫見櫃台有黑影，趕緊趕回店裡，並通報轄區警方到場，經搜索店內，廚房排風口遭人破壞，研判是竊賊闖入行竊，目前警方已鎖定竊賊身分，正循線追緝竊賊到案說明。

據了解，新北市鶯歌區一家連鎖日式料理店，今天凌晨2時30分左右，警報器突然乍響，店家通步接獲保全系統通知，趕緊透過「遠端監視器系統」察看，赫見櫃台處有人身黑影，立即撥打110報警，並驅車趕回店裡。

經店家檢視店內財物沒有短少，但廚房排風口已被人為破壞，研判有竊賊潛入行竊，轄區10多名警力現場搜索30分鐘，未發現有賊人躲藏，調閱店內監視器畫面，發現警鈴乍響當下，竊賊已從後門翻牆逃逸，目前警方鎖定竊賊身分，正循線追緝到案說明。

新北市鶯歌區一家連鎖日式料理店，今天凌晨警報器大響，店家通知轄區警方到場協處。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區一家連鎖日式料理店，今天凌晨警報器大響，店家通知轄區警方到場協處。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區一家連鎖日式料理店，今天凌晨警報器大響，店家通知轄區警方到場協處。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區一家連鎖日式料理店，今天凌晨警報器大響，店家通知轄區警方到場協處。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區一家連鎖日式料理店，今天凌晨警報器大響，店家通知轄區警方到場協處。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區一家連鎖日式料理店，今天凌晨警報器大響，店家通知轄區警方到場協處。記者曾伯愷／翻攝

監視器 廚房

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