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梨山地區森林火災搶救 跨單位實境模擬演練

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

東勢林區管理處前天舉辦「高海拔森林火災搶救支援共同演練」，邀請羅東林管處、花蓮林管處、南投林管處及榮民森林保育事業管理處等40人參與，實地模擬高海拔森林火災搶救情境，機關分組交流演練，精進合作救災技巧，期望未來森林火災發生，有效減少延燒面積。

台中市梨山位屬中高海拔地區，森林火災搶救方式與平地不同且難度高，要在人力難以到達，且水源缺乏地區進行搶救。

東勢林管處特別安排實境模擬聯合演練，各機關分組進行火災定位操作、高壓幫浦實作及困難地形排除、防火線開闢及搶救計畫交流等跨團體合作及經驗分享，強化機關間搶救默契及精進救災人員搶救災害技巧。

東勢林管處指出，梨山地區林相多為天然針闊葉樹林、人工針葉樹林及油脂豐富之二葉松林，一旦發生森林火災通常延燒快速，森林被害面積範圍相當大，統計自2014年至今年，光是武陵地區就發生了12件，延燒面積共計27.28公頃，統計搶救過程共動員了近千人次，造成森林資源及人力損耗鉅大。

東勢林區管理處處長張弘毅表示，該處為提升搶救效率，今年已辦理11場森林防火演練，並與空中勤務總隊合作辦理2場水袋吊掛訓練及完成人員吊掛及繩降各30人次，全面提升森林防火及搶救效率。

張弘毅呼籲，民眾在山林活動應注意避免引起森林火災，勿生火、勿引火燒墾、勿亂丟菸蒂，共同守護森林資源。

東勢林區管理處前天舉辦「高海拔森林火災搶救支援共同演練」，共同守護森林資源。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處前天舉辦「高海拔森林火災搶救支援共同演練」，共同守護森林資源。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處前天舉辦「高海拔森林火災搶救支援共同演練」，共同守護森林資源。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處前天舉辦「高海拔森林火災搶救支援共同演練」，共同守護森林資源。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處前天舉辦「高海拔森林火災搶救支援共同演練」，共同守護森林資源。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處前天舉辦「高海拔森林火災搶救支援共同演練」，共同守護森林資源。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處前天舉辦「高海拔森林火災搶救支援共同演練」，共同守護森林資源。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處前天舉辦「高海拔森林火災搶救支援共同演練」，共同守護森林資源。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處前天舉辦「高海拔森林火災搶救支援共同演練」，共同守護森林資源。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處前天舉辦「高海拔森林火災搶救支援共同演練」，共同守護森林資源。圖／林務局東勢林區管理處提供

火災 梨山

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