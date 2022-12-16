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台中警察志工餐會 一人一菜溫暖山城警的心

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市新社區國際花毯節後天(18日)將落幕，花毯節期間東勢警分局員警在路口執行交整、為民服務，功不可沒。為慰勞山城員警辛勞，石岡分駐所警察志工舉辦「一人一菜」，媽媽級好手藝，暖湯熱菜不只填飽胃，更在寒冬中溫暖波麗士的心。

東勢分局石岡分駐所警察志工中隊長謝孟緯及分隊長劉采榆，前天在石岡分駐所內舉辦「一人一菜」活動，邀請員警共進晚餐，滿桌的美味佳餚都是熱心的警察志工大姊、大哥準備的「家常拿手菜」，讓員警們大飽口福。

餐會中，石岡分駐所所長余青峰除感謝志工大哥、大姐們，也藉機向志工們宣導最新的交通法規及常見詐騙手法，與今年6月施行的跟蹤騷擾防制法，讓警察志工更了解新實施的法令及最新的犯罪預防觀念，可向親朋好友多多宣傳。

東勢警分局表示，警察志工一直是員警最可靠的友軍，默默的為派出所服務，協助各類犯罪預防、交通宣導等或是一般便民服務事項，甚至有小朋友走失時，還必需充當褓姆角色。這次活動不僅鼓舞警察同仁的工作士氣，也增進志工與員警間的緊密關係。

石岡分駐所警察志工舉辦「一人一菜」，媽媽級好手藝，暖湯熱菜不只填飽胃，更在寒冬中溫暖波麗士的心。圖／台中市警察局東勢分局提供
石岡分駐所警察志工舉辦「一人一菜」，媽媽級好手藝，暖湯熱菜不只填飽胃，更在寒冬中溫暖波麗士的心。圖／台中市警察局東勢分局提供
石岡分駐所警察志工舉辦「一人一菜」，媽媽級好手藝，暖湯熱菜不只填飽胃，更在寒冬中溫暖波麗士的心。圖／台中市警察局東勢分局提供
石岡分駐所警察志工舉辦「一人一菜」，媽媽級好手藝，暖湯熱菜不只填飽胃，更在寒冬中溫暖波麗士的心。圖／台中市警察局東勢分局提供

警察 跟蹤騷擾 詐騙

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