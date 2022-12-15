高雄4旅店遇奧客 房內衛生紙灑滿地慘如打完枕頭戰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市5日到14日有4家平價旅店遇到奧客，業者在退房後，進入打掃，驚見房內碎紙灑滿地，宛如打完枕頭戰般，有些房內甚至電視和熱水器也遭破壞，損失共計20餘萬，氣得報案；轄區警方查出是6日曾在鹽埕區旅店搗蛋的羅姓男子，羅當時還被查出持毒，向警誆稱他是佛祖。

警方指出，5日到14日，新興警分局轄區有4家平價的旅店陸續向警方報案，指一名男子入住後退房，清潔人員進入房內打掃時，赫見房內一片狼藉，房內的飯店指南說明書被撕毀，碎紙和衛生紙撒滿地上，宛如剛打完枕頭戰般，凌亂不堪。

有些旅店的房內不僅混亂，連電視和熱水器也遭破壞，4間旅店業者共損失20餘萬元。

警方獲報後，展開調查，研判是同一名奧客，調閱監視畫面，發現是曾在6日，在鹽埕區旅店有同樣行為的羅姓男子（42歲）所為。

當時羅男曾跑到路上鬼吼鬼叫，見到趕抵的警方，還將背包丟在路邊，被警方查出包裡有2包安非他命和2支吸食器，當時羅被警方逮捕後，還不停稱他是「釋迦摩尼佛」、「佛祖」。

新興警分局警方昨查獲羅男後，羅坦承犯下毀損旅店房間犯行，並和業者簽下和解書，警詢後，被依毀損罪嫌函送法辦。

高市有4家平價旅店於5日到14日遇到奧客，業者在房客退房後，驚見房內碎紙、衛生紙灑滿地，宛如打完枕頭戰般凌亂。記者石秀華／翻攝
高市有4家平價旅店於5日到14日遇到奧客，業者在房客退房後，驚見房內碎紙、衛生紙灑滿地，宛如打完枕頭戰般凌亂。記者石秀華／翻攝
新興警分局警方昨查獲羅男後，羅坦承犯下毀損旅店房間犯行，並和業者簽下和解書。記者石秀華／翻攝
新興警分局警方昨查獲羅男後，羅坦承犯下毀損旅店房間犯行，並和業者簽下和解書。記者石秀華／翻攝
高雄市5日到14日有4家平價旅店遇到奧客，有業者在退房後，進入打掃，驚見房內碎紙灑滿地，宛如打完枕頭戰般凌亂。記者石秀華／翻攝
高雄市5日到14日有4家平價旅店遇到奧客，有業者在退房後，進入打掃，驚見房內碎紙灑滿地，宛如打完枕頭戰般凌亂。記者石秀華／翻攝

奧客 衛生紙 房間

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