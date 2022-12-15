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台南某幼兒園教保員竟拋摔、推倒幼童 離譜行徑畫面曝光

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導

台南安平區某幼兒園遭民眾爆料，指控一名教保員對多名孩童施暴，不僅用手戳胸、踩腳、推倒孩子，還用力拋摔孩童，誇張行徑令人看得十分痛心，市府昨接獲通報旋即前往聯合稽查，園方稱當時孩童可能沒聽從指令，人員才會做出導正行為，目前該名教保員已停職接受調查。

透過畫面清楚看到，一名教保員正在訓練隊形，但過程中，她先是推了一名孩童A，接著又用力推一把，害得孩童A摔倒在地，然後又接連用力拉著3名孩童排好隊，此時孩童A仍坐在地上，教保員就將其抱起，拋摔到後方，孩童A重重摔在地上。

之後教保員繼續整隊，一名孩童速度沒跟上，又遭教保員推倒在地，孩童迅速爬起趕緊回到隊伍上，其他孩童雖然見此誇張行徑，但都不敢吭聲。

台南市社會局及教育局昨天接獲通報後，立即前往幼兒園聯合稽查，並要求該名教保員停職接受調查。教育局表示，從影片看，該教保員確實有對孩童做粗暴舉動，後續將召開認定委員會，評核該員是否適合繼續任職幼兒園，若查證屬實最高可依法開罰60萬元。

教育局表示，園方在聯合稽查時指稱，當時在做戶外活動，可能是孩童沒有聽從指令，該名教保員才會對孩童做出導正行為。

台南安平區某幼兒園遭民眾爆料，指控一名教保員對多名孩童施暴，不僅推倒孩童，還拋摔孩子。圖／讀者提供
台南安平區某幼兒園遭民眾爆料，指控一名教保員對多名孩童施暴，不僅推倒孩童，還拋摔孩子。圖／讀者提供
台南安平區某幼兒園遭民眾爆料，指控一名教保員對多名孩童施暴，不僅推倒孩童，還拋摔孩子。圖／讀者提供
台南安平區某幼兒園遭民眾爆料，指控一名教保員對多名孩童施暴，不僅推倒孩童，還拋摔孩子。圖／讀者提供

幼兒園 教育局 台南

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