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高雄鬧區待售屋陷火海 火光照亮夜空幸無人員傷亡
高雄市新興區林森一路一間無人居住的待售空屋，今晚7時31分許，傳出火警，火煙竄燒，瞬間陷入一片火海，火光照亮夜空，波及空地一輛轎車，隔鄰2民宅也遭火烤燻黑，消防局出動23車51人前往搶救，火勢在約半小時後撲滅，所幸未傳人員傷亡。
警消指出，位於林森一路的待售空屋，今天晚上7時31分許突然發生火警，空屋2樓鐵皮屋起火，加上夜風助長，火煙向上竄燒，熊熊火光照亮夜空，消防局出動23車51人前往搶救。
救災人員到達時發現鐵皮屋已陷入火海中，立即佈線搶救，一輛停在起火空屋空地旁的轎車被延燒火勢吞噬，火勢也將隔鄰2間民宅燻黑。
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