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高雄鬧區待售屋陷火海 火光照亮夜空幸無人員傷亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市新興區林森一路一間無人居住的待售空屋，今晚7時31分許，傳出火警，火煙竄燒，瞬間陷入一片火海，火光照亮夜空，波及空地一輛轎車，隔鄰2民宅也遭火烤燻黑，消防局出動23車51人前往搶救，火勢在約半小時後撲滅，所幸未傳人員傷亡。

警消指出，位於林森一路的待售空屋，今天晚上7時31分許突然發生火警，空屋2樓鐵皮屋起火，加上夜風助長，火煙向上竄燒，熊熊火光照亮夜空，消防局出動23車51人前往搶救。

救災人員到達時發現鐵皮屋已陷入火海中，立即佈線搶救，一輛停在起火空屋空地旁的轎車被延燒火勢吞噬，火勢也將隔鄰2間民宅燻黑。

消防員火災現場佈線搶救，火勢迅速於30分鐘後撲滅，未傳人員受傷，詳細起火原因由消防局鑑識人員調查釐清。

高市位於林森一路的待售空屋，今天晚上7時31分許突然發生火警，空屋2樓鐵皮屋起火，加上夜風助長，火煙向上竄燒，照亮夜空。圖／讀者提供
高市位於林森一路的待售空屋，今天晚上7時31分許突然發生火警，空屋2樓鐵皮屋起火，加上夜風助長，火煙向上竄燒，照亮夜空。圖／讀者提供
高市新興區林森一路一間待售空屋，今晚傳火警，2樓鐵皮屋陷入火海中，一輛停在起火空屋空地旁的轎車被延燒火勢吞噬，消防員冒險射水搶救。記者石秀華／翻攝
高市新興區林森一路一間待售空屋，今晚傳火警，2樓鐵皮屋陷入火海中，一輛停在起火空屋空地旁的轎車被延燒火勢吞噬，消防員冒險射水搶救。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區林森一路一間待售空屋，今晚傳火警，2樓鐵皮屋陷入火海中，一輛停在起火空屋空地旁的轎車被延燒火勢吞噬。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區林森一路一間待售空屋，今晚傳火警，2樓鐵皮屋陷入火海中，一輛停在起火空屋空地旁的轎車被延燒火勢吞噬。記者石秀華／翻攝
高市位於林森一路的待售空屋，今天晚上7時31分許突然發生火警，空屋2樓鐵皮屋起火，加上夜風助長，火煙向上竄燒，照亮夜空，警方在周圍實施交通管制。圖／讀者提供
高市位於林森一路的待售空屋，今天晚上7時31分許突然發生火警，空屋2樓鐵皮屋起火，加上夜風助長，火煙向上竄燒，照亮夜空，警方在周圍實施交通管制。圖／讀者提供
高雄市新興區林森一路一間待售空屋，今晚7時31分許，傳出火警，火煙竄燒，瞬間陷入一片火海，消防員在現場射水線搶救。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區林森一路一間待售空屋，今晚7時31分許，傳出火警，火煙竄燒，瞬間陷入一片火海，消防員在現場射水線搶救。記者石秀華／翻攝

消防員 火災

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