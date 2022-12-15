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花蓮男住家旁車禍不治 母親見傷者是兒子嚇昏送醫
花蓮縣新城鄉一名黃姓男子，今天傍晚騎機車在住家附近與小貨車擦撞，黃男倒地重傷，母親楊姓婦人到場發現出車禍的竟是自己兒子，當場昏倒，母子兩人雙雙被送往慈濟醫院急救，黃姓男子傷重不治，楊姓婦人恢復意識，事發原因正由警方釐清。
警方調查，34歲的黃姓男子今天傍晚5時28分騎乘機車，沿新城鄉民有街由東往西方向行駛，要左轉無名路時，與對向由西往東直行的小貨車擦撞，黃男倒地重傷，失去呼吸心跳，由消防人員送醫急救，因傷勢過重，延至晚間6時43分宣告不治。
事故地點距離黃男住家約１、200公尺，當時黃男母親52歲的楊姓婦人在家，聽到車子碰撞聲響，到現場察看，發現傷者竟是自己兒子，驚嚇過度昏倒，與兒子一同被送往花蓮慈濟醫院急救後恢復意識。
警方初步調查，黃男和54歲小貨車殷姓駕駛都沒有酒駕，正釐清事故發生原因。
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