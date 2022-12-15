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寒冬驚悚漂流！台中婦西區落水沖到南屯 沉浮近2公里

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市七旬陳姓婦人今晚不明原因墜溪，有民眾目擊她從西區大忠街一帶掉入麻園頭溪，警消獲報沿溪邊尋找多時，最終在靠近永春東路附近的堤岸找到人，緊急將她救援上岸所幸陳婦意識清楚，沒有生命危險，目前已經由救護車送醫。

有民眾目擊，陳姓婦人今晚6點多獨自坐在溪畔，沒多久卻整個人跌入水中，剛好晚上運動民眾經過看見立刻報案，台中市消防局出動中港、勤工、南屯分隊及第七大隊，因起初獲報地點在西區大忠街附近，但到場時人已隨水流沖走。

警消沿途尋找，一路到南屯區靠近永春東路附近發現陳婦，研判她隨著溪水飄了近2公里遠，所幸她意識清楚，但疑似有些為嗆水、失溫，消防給予保暖送醫，詳細案發原因有待釐清。

警消在麻園頭溪救起陳婦，所幸她意識清楚。記者曾健祐／翻攝
警消在麻園頭溪救起陳婦，所幸她意識清楚。記者曾健祐／翻攝

台中市 保暖 救護車

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