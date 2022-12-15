高雄網友爆「好多警察在我家這條路」 警曝事發原因

網路社群「社會事新聞影音」今天下午貼出一則新興區疑發生酒後打架事件的影片，由於當下有約7輛警車到場，讓原PO忍不住說，「有生以來，看到這麼多警察在我家這條路」；轄區警方表示，因酒客賒帳27萬餘元未還，和3店員起衝突，4人被依違反社會秩序維護法移送裁處。

社群「社會事新聞影音」今天下午2時26分許，貼出一則影片，指新興區七賢二路和自立一路路口，疑發生酒後打架情事，大批警力到場，只見拍攝影片的女子興奮地說，「放大再放大，耶，抓壞人了囉，紀念一下，有生之年以來，可以看到這麼多的警察在我家這條路」。

影片中的警車數一數，約有7輛之多，轄區新興警分局表示，今天凌晨2時20分許，警方獲報七賢二路一間酒館有糾紛滋事情視，巡邏警組及快打警力到場，現場已無滋事或脫序行為。

警方為釐清事發原因，將43歲的郭姓男酒客，以及酒館負責人50歲潘姓女子，和店員53歲連姓男子以及47歲施姓男子帶回調查。

警方查出，郭男多次至酒館消費賒帳還借貸，積欠27萬餘元未還，郭男今天凌晨又再度至九館消費，潘女詢問郭賒帳不還之事，激怒郭男，雙方發生口角，連、施2名店員挺老闆娘，3人當場和郭男發生肢體拉扯衝突。