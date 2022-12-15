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影／雜貨輪舵機故障下錨求救拖回台中港檢修 10名船員獲救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

蓋亞那籍大順發雜貨輪本月11日航經彰化外海時，舵機故障下錨維修，東北季風強勁，海象惡劣，緊急向彰化離岸風場航道VTS中心求援，大漢公司七一一拖船今天趁風浪減弱時出港拖帶，今天下午安全拖回台中港檢修，船上10名船員受困5天後獲救。

總噸位2185噸級的大順發雜貨輪滿載冷凍櫃前往韓國釜山港，11日晚上經彰化離岸風場北警戒區外海約二浬處海域時，因舵機故障緊急下錨維修，東北季風強勁，海象惡劣湧浪大，發生流錨漂動，情況危急。

船上人員以無線電向鄰近船舶廣播示警，並緊急向彰化離岸風場航道VTS中心求援，彰化離岸風場航道VTS中心接獲船東代表通報大順發輪舵機異常故障，剩一部主機運作，要拖船拖帶協助。

12日清晨又以衛星電話與大順發輪船長聯繫狀況，獲覆已成功下錨完成後，舵機仍無法自行修復，需等拖船拖進台中港搶修，今天清晨風浪減弱出港拖帶，下午5點拖回台中港，安全靠泊19號碼頭檢修，航港局中部航務中心要求船長提出海事報告，也要求船東修復，經船級協會檢查合格及發給適航證明後才准出港。

蓋亞那籍大順發雜貨輪航經彰化外海時，因舵機故障下錨維修，今天下午由拖船拖回台中港，10名船員獲救。圖／民眾提供
蓋亞那籍大順發雜貨輪航經彰化外海時，因舵機故障下錨維修，今天下午由拖船拖回台中港，10名船員獲救。圖／民眾提供
蓋亞那籍大順發雜貨輪航經彰化外海時，因舵機故障下錨維修，今天下午由拖船拖回台中港，10名船員獲救。圖／民眾提供
蓋亞那籍大順發雜貨輪航經彰化外海時，因舵機故障下錨維修，今天下午由拖船拖回台中港，10名船員獲救。圖／民眾提供

彰化 海象

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