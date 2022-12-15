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5旬女拿假美鈔兌換被識破 稱宮廟香油錢警偵辦

中央社／ 台北15日電

一名年約5旬周姓女子拿2張100元美鈔至台灣銀行兌換新台幣，但所持美鈔印刷平滑色澤不自然，員警與行員檢視後確認為假鈔，她稱是廟公協請幫忙兌換香火錢，警方把她帶回偵辦。

警政署保安警察第七總隊第一大隊今天發布新聞稿指出，一名年約50歲的周姓女子日前持2張100元美鈔至台銀板橋分行兌換新台幣，但所持美鈔印刷十分平滑且色澤相當不自然，肉眼辨識疑為偽鈔。

保七員警汪士強及台銀行員察覺後，經以銀行專用放大鏡檢視，周女所持的假美鈔色澤、防偽設計及質感，與真鈔差異頗大。

周女供稱，所持美鈔是宮廟廟公請她幫忙兌換的，來源為宮廟信眾參拜問事後投入功德箱內的香火錢，她從未使用過美鈔，也無能力辨別真偽，並不知道這2張百元美鈔是偽造的。

後經銀行初步鑑定，這2張100元美鈔涉嫌偽造，台銀板橋分行依規定填具「截留單」，但周女兌換偽造美鈔的行為已涉嫌行使偽造有價證券罪，須配合警方製作筆錄說明，銀行隨後通知新北市警察局板橋派出所將她帶回偵辦。

保七總隊表示，第一大隊於今年7至12月間已查獲多起民眾持偽造美鈔至台銀兌換新台幣情形，包括台銀中興新村分行的281張100元偽美鈔；總行194張100元偽美鈔；竹北分行1張500元偽美鈔；左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔，以及這次板橋分行2張100元偽美鈔等案。

農料春節將至，保七總隊指出，很多民眾會將外幣兌換成新台幣，以利於過年使用，但台灣仍有偽造美鈔在各地流通，民眾勿隨便幫他人持外幣到銀行換錢，否則稍有不慎恐拿到偽鈔使用而觸法。

保七總隊表示，依現行法規規定，兌換偽造美鈔金額若超過（含）200美元，就違反刑法201條「行使偽造有價證券」的規定。

台幣 警察

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