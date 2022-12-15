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影／腳程慢迷途屋我尾山峭壁區 救援途中遇6.2地震好驚險

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

來自新竹的43歲鄭男與2名友人今天上午挑戰台中市和平區屋我尾山，鄭因腳程較慢迷途，打電話向消防局救援。搜救過程中，一行人遇上花蓮縣外海規模6.2地震，台中震度也有3級，所幸無落石掉落。下午3點4分順利抵達登山口，鄭男感謝搜救人員協助，自行下山。

台中市消防局今天中午11點多接獲報案，1行3人團挑戰屋我尾山登山步道，其中2人15分鐘前先行起登，報案人鄭男在屋我尾登山步道約1.2公里處迷途，請求消防局救援。

消防局派遣和平及谷關分隊，出動消防車2輛，警消4人、義消3人，人員共計7人，由谷關分隊長張凱閔帶隊前往；另林務局支援2名巡山員。步行過程中，搜救人員碰上花蓮縣外海規模6.2地震，樹林搖晃，所幸沒有落石掉落。

下午1點10分，搜救人員接觸到鄭男，經評估身體狀況良好，但待救地點是危險的峭壁區域，歷經近1個小時，搜救人員順利將鄭男帶離峭壁落石區，立即往登山口下撤，下午3點4分返回登山口，鄭男感謝搜救人員協助，自行返家。

鄭男因腳程慢在屋我尾山迷途，搜救人員協助鄭男下撤返回登山口。圖／讀者提供
鄭男因腳程慢在屋我尾山迷途，搜救人員協助鄭男下撤返回登山口。圖／讀者提供
搜救人員協助鄭男(中)帶離峭壁落石區。圖／讀者提供
搜救人員協助鄭男(中)帶離峭壁落石區。圖／讀者提供

落石 登山步道 台中市

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