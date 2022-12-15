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警追百萬詐欺贓款鎖定受款人 7旬婦到案：我也被騙
台北市警方近期接連獲報民眾遭詐匯出積蓄，追查受款帳戶發現張姓老婦是詐欺提領車手，到案供稱自己也是詐欺被害人，遭詐取金融帳戶，才淪為詐欺人頭戶，因張婦曾依指示提領贓款，警詢後仍依詐欺罪嫌函送法辦。
警方調查，士林分局日前陸續接獲4名民眾報案，詐欺集團透過網路通訊軟體LINE傳訊，分別以「假親友借款」「假網購客服」等手法，誘騙民眾依指示匯款至指定帳戶，分析比對後鎖定贓款受款帳戶，清查發現75歲張婦涉嫌提領8筆贓款，金額高達百萬元，交錢給詐團成員假扮的銀行行員。
警方12月12日循線通知張婦到案，張婦抱屈自己也是詐騙受害者，稱其因急需貸款裝修住處，誤信詐團傳來有關「低利率貸款」的詐欺簡訊，詐團要求拍攝個人銀行存摺、金融卡，將會有多筆款項匯入張婦戶頭，以示借款人財力證明，張婦依指示提領、交回後，即可享高額、低利率貸款。
張婦說，她一心想借款，遂依詐團指示提款、交款，未料遭警方通知，成為詐欺案嫌犯，「真的不知道領的是被害人的錢」；然張婦為詐團取款，並交出贓款，士林分局警方詢後仍依詐欺罪嫌將其函送士林地檢署偵辦。
士林分局表示，今年已查獲31件詐欺集團、127名犯嫌，詐欺手法層出不窮，民眾務必提高警覺，收到不明訊息或來電，可撥打165或110專線查證，避免受騙。
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