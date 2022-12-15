7旬夫載妻自撞護欄翻車四輪朝天 疑天雨又不熟悉路況
新北市黃姓男子今天開車載妻子行經板橋區華翠橋往台北市方向，疑天雨又不熟悉路況，不慎自撞護欄翻車，當場四輪朝天，所幸均無明顯傷勢，未送醫。酒測值為零，警方依規定開單告發後由拖吊車到場排除，僅造成車流受阻約一小時。
新北市消防局今天上午7時14分獲報，板橋區華翠橋往台北市方向發生汽車翻車意外，警方及消防人員到場，確認駕駛黃姓男子（73歲）開車載妻子蕭姓女子行經該處，疑天雨又不熟悉路況，不慎自撞護欄翻車，當場四輪朝天，占據整線車道，一度造成上班車流回堵。
黃男經警方檢測酒測值為零，車上乘客蕭女皆無明顯傷勢，不需就醫。新北警方依規定照相、測繪，並調閱監視器，以釐清事故原因；經聯繫拖吊車協助處理，於上午8時17分排除並解除交通管制，讓現場車流恢復順暢。
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