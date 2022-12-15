7旬夫載妻自撞護欄翻車四輪朝天 疑天雨又不熟悉路況

新北市黃姓男子今天開車載妻子行經板橋區華翠橋往台北市方向，疑天雨又不熟悉路況，不慎自撞護欄翻車，當場四輪朝天，所幸均無明顯傷勢，未送醫。酒測值為零，警方依規定開單告發後由拖吊車到場排除，僅造成車流受阻約一小時。

新北市消防局今天上午7時14分獲報，板橋區華翠橋往台北市方向發生汽車翻車意外，警方及消防人員到場，確認駕駛黃姓男子（73歲）開車載妻子蕭姓女子行經該處，疑天雨又不熟悉路況，不慎自撞護欄翻車，當場四輪朝天，占據整線車道，一度造成上班車流回堵。