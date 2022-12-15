疑行車糾紛釀衝突！高雄情侶檔遭2車追逐 警先逮4嫌

高雄林姓男子今凌晨4時許開車載著女友行經五福一路、金門街口時，與蔡姓男子等人車輛發生擦撞，沒料交通事故卻演變成追逐戲碼，林男遭蔡男等人分乘兩車追逐至四維一路、河南路口，最後失控撞入民宅，林男、林女下車後遭蔡男等7人痛毆，手部掛彩，警方循線在案發後7小時逮到涉案4人，另外3名共犯正全力追緝中。

林男遭蔡男等人遭毆後，警方到場時仍心有餘悸，林女回顧追逐經過，稱對方不斷在後方追逐，還以車頭碰撞他們車尾，最後害他們失控撞入民宅。兩人經救護人員初步檢視，手部有擦挫傷，還被對方噴灑辣椒水，送醫後無大礙。

警方事後與高雄市刑大組成專案小組，經調閱監視器畫面，鎖定涉案的白色休旅車與黑色轎車，今中午11時30分許，持拘票在左營區某汽車旅館查獲27歲蔡男、29歲翁男、29歲曾男、28歲黃男等4人，查扣辣椒水及棍棒等證物。