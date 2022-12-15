快訊

舅舅驚傳遇害…WTO秘書長譚德塞聞噩耗崩潰 一度想取消記者會

央行四度升息！房貸利率將突破2%大關 專家：房市剉咧等

符合市場預期！央行宣布「升息半碼」 再次跟進Fed

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帥哥正妹照交友、臉書徵才顧寵物 騙20人假投資1千萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。刑事局在新北市搜索兩處機房，逮捕陳姓男子等15人依詐欺、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押陳等3人獲准，命其他人3至10萬元交保。

警方調查，四海幫海森堂成員36歲陳姓男子在新北三重區某社區大樓租屋設詐騙機房，今年6月起透過Tinder、IG用帥哥或正妹照交友，以投資外匯名義，誘使匯款至境內人頭帳戶，提供Binpro、MFT、SGP、Xinyu等投資網站顯示獲利取信。

25歲陳姓男子在新北新莊某社區大樓租屋設廣告機房，成立50個臉書粉絲專頁，張貼打字員、寵物照顧等徵才廣告，待被害人點擊廣告後跳出私訊，再加入LINE，交由詐騙機房行騙。

被害人陸續報案，刑事局偵二大隊第二隊、新北中和警分局分析網路資料追查，上月9日搜索詐騙機房逮捕四海幫陳男等9人，本月8日再搜廣告機房逮捕現場負責人陳男等6人，查扣現金233萬元、電腦網路設備及「生死有命、富貴在天、海森集團」字眼布條。

警方清查，20人共被騙1千萬元，其中一名上班族中年男子被騙270萬元最多。犯嫌多坦承行騙。

詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／攝影
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／攝影
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團透過Tinder、IG用帥哥或正妹照交友，以投資外匯名義，誘使匯款至境內人頭帳戶。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團透過Tinder、IG用帥哥或正妹照交友，以投資外匯名義，誘使匯款至境內人頭帳戶。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團透過Tinder、IG用帥哥或正妹照交友，以投資外匯名義，誘使匯款至境內人頭帳戶。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團透過Tinder、IG用帥哥或正妹照交友，以投資外匯名義，誘使匯款至境內人頭帳戶。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／攝影
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／攝影
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／攝影
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／攝影
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。記者李奕昕／翻攝

廣告 詐騙集團

延伸閱讀

年關將近選購年節賀禮 新北庇護商品種類多元快來挑

新北住都中心啟用大數據分析 完善社宅未來規劃

驚見紅火蟻入侵 新北給水廠飽受威脅

北市50處供免費衛生棉 新北女市民：為何新北沒有？

相關新聞

影／腳程慢迷途屋我尾山峭壁區 救援途中遇6.2地震好驚險

來自新竹的43歲鄭男與2名友人今天上午挑戰台中市和平區屋我尾山，鄭因腳程較慢迷途，打電話向消防局救援。搜救過程中，一行人...

警追百萬詐欺贓款鎖定受款人 7旬婦到案：我也被騙

台北市警方近期接連獲報民眾遭詐匯出積蓄，追查受款帳戶發現張姓老婦是詐欺提領車手，到案供稱自己也是詐欺被害人，遭詐取金融帳...

7旬夫載妻自撞護欄翻車四輪朝天 疑天雨又不熟悉路況

新北市黃姓男子今天開車載妻子行經板橋區華翠橋往台北市方向，疑天雨又不熟悉路況，不慎自撞護欄翻車，當場四輪朝天，所幸均無明...

疑行車糾紛釀衝突！高雄情侶檔遭2車追逐 警先逮4嫌

高雄林姓男子今凌晨4時許開車載著女友行經五福一路、金門街口時，與蔡姓男子等人車輛發生擦撞，沒料交通事故卻演變成追逐戲碼，...

帥哥正妹照交友、臉書徵才顧寵物 騙20人假投資1千萬

詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。刑事局在...

貨車險撞代步車驚悚畫面曝 後方駕駛大鳴喇叭救高雄嬤命

今天有網友Po出一則行車記錄器的驚險畫面，一名騎乘電動代步車的長者，行經高雄大寮萬丹路與鳳林三路口，直行時遇一輛打燈右轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。