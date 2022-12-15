聽新聞
test
0:00 / 0:00
帥哥正妹照交友、臉書徵才顧寵物 騙20人假投資1千萬
詐騙集團上網交友或透過臉書徵才廣告接觸被害人，以投資外匯名義誘使匯款，收款斷絕聯繫，半年來向20人騙走1千萬元。刑事局在新北市搜索兩處機房，逮捕陳姓男子等15人依詐欺、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押陳等3人獲准，命其他人3至10萬元交保。
警方調查，四海幫海森堂成員36歲陳姓男子在新北三重區某社區大樓租屋設詐騙機房，今年6月起透過Tinder、IG用帥哥或正妹照交友，以投資外匯名義，誘使匯款至境內人頭帳戶，提供Binpro、MFT、SGP、Xinyu等投資網站顯示獲利取信。
25歲陳姓男子在新北新莊某社區大樓租屋設廣告機房，成立50個臉書粉絲專頁，張貼打字員、寵物照顧等徵才廣告，待被害人點擊廣告後跳出私訊，再加入LINE，交由詐騙機房行騙。
被害人陸續報案，刑事局偵二大隊第二隊、新北中和警分局分析網路資料追查，上月9日搜索詐騙機房逮捕四海幫陳男等9人，本月8日再搜廣告機房逮捕現場負責人陳男等6人，查扣現金233萬元、電腦網路設備及「生死有命、富貴在天、海森集團」字眼布條。
警方清查，20人共被騙1千萬元，其中一名上班族中年男子被騙270萬元最多。犯嫌多坦承行騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言