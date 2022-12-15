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貨車險撞代步車驚悚畫面曝 後方駕駛大鳴喇叭救高雄嬤命

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

今天有網友Po出一則行車記錄器的驚險畫面，一名騎乘電動代步車的長者，行經高雄大寮萬丹路與鳳林三路口，直行時遇一輛打燈右轉的大貨車，司機因視線死角未察代步車靠近，經後方駕駛大力鳴按喇叭，雙方才從相距不到50公分處錯身，場面驚險，幸無釀禍。

事發在昨天上午9時許，一名頭戴毛帽的長輩騎乘電動代步車，在大寮區鳳林三路靠外側直行，至萬丹路口，一輛超過3公尺高的大貨車從內車道打燈右轉，因視線死角，沒發現右側直行逼近的代步車，一鼓作氣就要右轉；後方駕駛見狀趕緊持續大力的鳴按喇叭，貨車司機聞聲驚覺，猛然踩煞車，在與代步車相距不到50公分處停下。

影片顯示，騎乘電動代步車的長輩，在差點與貨車發生碰撞時，靈活向右拐了一個髮夾彎，幸運閃避危機，隨後若無其事繼續在鳳林三路直行，讓網友都替該名長輩捏一把冷汗，直呼「好險有好心的後車，阿嬤平安」。

貨車與電動代步車險擦撞，幸有後方駕駛鳴按喇叭，助阿嬤躲過一劫。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
貨車與電動代步車險擦撞，幸有後方駕駛鳴按喇叭，助阿嬤躲過一劫。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
貨車聽到後方駕駛的喇叭聲，緊急煞車，阿嬤則向右拐了一個髮夾彎後，淡定繼續直行。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
貨車聽到後方駕駛的喇叭聲，緊急煞車，阿嬤則向右拐了一個髮夾彎後，淡定繼續直行。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」

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