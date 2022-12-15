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影／國10高雄燕巢車禍 小貨車撞上緩撞車右側全毀釀1死1傷

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

27歲吳姓男子駕駛緩撞車，今天上午10時3分許，在國道10號西向20.5公里高雄燕巢路段，進行事故警戒，未料後方32歲林姓男子駕駛小貨車載著56歲藍姓男子，疑因變換車道追撞，造成車上兩人受傷送醫，其中藍男搶救不治，初步了解，無酒駕情勢，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天上午10時3分許，吳男駕駛事故警戒緩撞車，停在國道10號西向20.5公里處的車道上執行警戒故障車任務。

未料，後方林男駕駛小貨車，行經疑因變換車道，不慎擦撞警戒緩撞車，造成車體右側全毀，坐在副駕駛座的藍男重傷。

事故當下，林男意識清楚頭、胸部鈍挫傷，送醫治療暫無生命危險；藍男則是，失去意識身體多處外傷，送醫急救無效死亡。

初步了解，雙方駕駛都無酒駕情事，這起事故造成後車回堵約2公里；事故也於11時4分排除，全線恢復通車，詳細事故原因仍待釐清。

32歲林姓男子駕駛小貨車載著56歲藍姓男子在國道上追撞緩撞車，林男受傷，藍男搶救不治。記者陳弘逸／翻攝
32歲林姓男子駕駛小貨車載著56歲藍姓男子在國道上追撞緩撞車，林男受傷，藍男搶救不治。記者陳弘逸／翻攝
32歲林姓男子駕駛小貨車載著56歲藍姓男子在國道上追撞緩撞車，林男受傷，藍男搶救不治。記者陳弘逸／翻攝
32歲林姓男子駕駛小貨車載著56歲藍姓男子在國道上追撞緩撞車，林男受傷，藍男搶救不治。記者陳弘逸／翻攝
32歲林姓男子駕駛小貨車載著56歲藍姓男子在國道上追撞緩撞車，林男受傷，藍男搶救不治。記者陳弘逸／翻攝
32歲林姓男子駕駛小貨車載著56歲藍姓男子在國道上追撞緩撞車，林男受傷，藍男搶救不治。記者陳弘逸／翻攝
32歲林姓男子駕駛小貨車載著56歲藍姓男子在國道上追撞緩撞車，林男受傷，藍男搶救不治。記者陳弘逸／翻攝
32歲林姓男子駕駛小貨車載著56歲藍姓男子在國道上追撞緩撞車，林男受傷，藍男搶救不治。記者陳弘逸／翻攝

國道 車禍

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