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女高中生路邊哭泣 北市警攔截公車找回背包助返家
新北市一名女高中生在台北市搭乘公車下車後，遺忘隨身背包，現金、證件都在包包內，無法回到新北市住家，女高中生坐在路邊哭泣，北市中正二警分局派出所警員，立即協助女高中生攔截公車，幫女高中生找回包包順利返家。
南海路派出所警員廖子淳、黃惠菁，日前晚間20時許巡邏，接獲報案稱有民眾在路旁哭泣。員警到場發現一名林姓女高中生在路邊流淚，上前了解，才知道女高中生搭乘671路線公車，下車離開公車站後，才發現隨身攜帶的背包遺落在公車。
由於女高中生證件、現金等重要物品都放在背包內，無法購買車票或搭乘公車返回新北市鶯歌住家，員警調閱女高中生下車地點的監視錄影器畫面及搭乘公車行駛路線，確認公車車號後，立即趕赴捷運公館站的公車站牌，順利攔公車，找到林女隨身背包，確認背包內物品沒有短少後交還女高中生，這才讓林女破涕為笑，不斷向警方致謝，並順利到台北車站搭車返家。
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