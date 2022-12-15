女高中生路邊哭泣 北市警攔截公車找回背包助返家

新北市一名女高中生在台北市搭乘公車下車後，遺忘隨身背包，現金、證件都在包包內，無法回到新北市住家，女高中生坐在路邊哭泣，北市中正二警分局派出所警員，立即協助女高中生攔截公車，幫女高中生找回包包順利返家。記者廖炳棋／翻攝 新北市一名女高中生在台北市搭乘公車下車後，遺忘隨身背包，現金、證件都在包包內，無法回到新北市住家，女高中生坐在路邊哭泣，北市中正二警分局派出所警員，立即協助女高中生攔截公車，幫女高中生找回包包順利返家。

南海路派出所警員廖子淳、黃惠菁，日前晚間20時許巡邏，接獲報案稱有民眾在路旁哭泣。員警到場發現一名林姓女高中生在路邊流淚，上前了解，才知道女高中生搭乘671路線公車，下車離開公車站後，才發現隨身攜帶的背包遺落在公車。