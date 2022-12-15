快訊

台灣麥當勞宣布21日漲價！套餐貴10元 多款單點品項調漲5~7元

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女高中生路邊哭泣 北市警攔截公車找回背包助返家

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市一名女高中生在台北市搭乘公車下車後，遺忘隨身背包，現金、證件都在包包內，無法回到新北市住家，女高中生坐在路邊哭泣，北市中正二警分局派出所警員，立即協助女高中生攔截公車，幫女高中生找回包包順利返家。記者廖炳棋／翻攝
新北市一名女高中生在台北市搭乘公車下車後，遺忘隨身背包，現金、證件都在包包內，無法回到新北市住家，女高中生坐在路邊哭泣，北市中正二警分局派出所警員，立即協助女高中生攔截公車，幫女高中生找回包包順利返家。記者廖炳棋／翻攝
新北市一名女高中生在台北市搭乘公車下車後，遺忘隨身背包，現金、證件都在包包內，無法回到新北市住家，女高中生坐在路邊哭泣，北市中正二警分局派出所警員，立即協助女高中生攔截公車，幫女高中生找回包包順利返家。

南海路派出所警員廖子淳、黃惠菁，日前晚間20時許巡邏，接獲報案稱有民眾在路旁哭泣。員警到場發現一名林姓女高中生在路邊流淚，上前了解，才知道女高中生搭乘671路線公車，下車離開公車站後，才發現隨身攜帶的背包遺落在公車。

由於女高中生證件、現金等重要物品都放在背包內，無法購買車票或搭乘公車返回新北市鶯歌住家，員警調閱女高中生下車地點的監視錄影器畫面及搭乘公車行駛路線，確認公車車號後，立即趕赴捷運公館站的公車站牌，順利攔公車，找到林女隨身背包，確認背包內物品沒有短少後交還女高中生，這才讓林女破涕為笑，不斷向警方致謝，並順利到台北車站搭車返家。

新北市一名女高中生在台北市搭乘公車下車後，遺忘隨身背包，現金、證件都在包包內，無法回到新北市住家，女高中生坐在路邊哭泣，北市中正二警分局派出所警員，立即協助女高中生攔截公車，幫女高中生找回包包順利返家，圖為南海路派出所警員廖子淳（左）、黃惠菁。記者廖炳棋／翻攝
新北市一名女高中生在台北市搭乘公車下車後，遺忘隨身背包，現金、證件都在包包內，無法回到新北市住家，女高中生坐在路邊哭泣，北市中正二警分局派出所警員，立即協助女高中生攔截公車，幫女高中生找回包包順利返家，圖為南海路派出所警員廖子淳（左）、黃惠菁。記者廖炳棋／翻攝

公車

延伸閱讀

影／男遭詐團私刑拘禁！脫逃又撞見急報警 雙北警聯手救3人逮4嫌

北市50處供免費衛生棉 新北女市民：為何新北沒有？

北市忠孝西路僅深夜開放機車通行 路權團體不認同

北市男離奇失蹤1年半疑遇害 弟拘提到案殺人罪聲押

相關新聞

宜蘭頭城濱海路大貨車衝撞民宅破大洞 所幸客廳沒人

宜蘭頭城鎮濱海路一段今天凌晨發生大貨車撞民宅車禍，車先撞破民宅旁的磚牆破個大洞，電線桿的電線被扯斷，車撞入民宅後，連天花...

影／國10高雄燕巢車禍 小貨車撞上緩撞車右側全毀釀1死1傷

27歲吳姓男子駕駛緩撞車，今天上午10時3分許，在國道10號西向20.5公里高雄燕巢路段，進行事故警戒，未料後方32歲林...

貨車險撞代步車驚悚畫面曝 後方駕駛大鳴喇叭救高雄嬤命

今天有網友Po出一則行車記錄器的驚險畫面，一名騎乘電動代步車的長者，行經高雄大寮萬丹路與鳳林三路口，直行時遇一輛打燈右轉...

女高中生路邊哭泣 北市警攔截公車找回背包助返家

新北市一名女高中生在台北市搭乘公車下車後，遺忘隨身背包，現金、證件都在包包內，無法回到新北市住家，女高中生坐在路邊哭泣，...

信眾假美鈔當功德錢奉獻 婦人替廟公兌換新台幣被帶到派出所

保七員警近日發現，從半年前開始有假美鈔流竄全台，年關將近民眾要多加注意；日前一名50歲周姓婦人，拿200元美鈔到台銀板橋...

桃園觀音民宅深夜火警 住警器狂叫拯救一家5口

桃園市觀音區一處透天民宅一樓今天凌晨起火，屋內一家五口熟睡渾然不知，直到住家火警警報器警鈴大作，才發覺濃煙不斷飄來，趕緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。