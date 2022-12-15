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信眾假美鈔當功德錢奉獻 婦人替廟公兌換新台幣被帶到派出所

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

保七員警近日發現，從半年前開始有假美鈔流竄全台，年關將近民眾要多加注意；日前一名50歲周姓婦人，拿200元美鈔到台銀板橋分行兌換新台幣，由於印刷平滑色澤不自然，肉眼辨識疑似偽鈔。駐守台銀的保七員警汪士強與台銀行員，以銀行專用放大鏡檢視，假鈔色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大。

周婦表示，美鈔是宮廟的信眾參拜問事後，投入功德箱內的香火錢，廟公請她幫忙兌換，周婦說從未使用過美鈔，也沒能力辨別真偽，不知道2張100元美鈔是偽造。

銀行初步鑑定，2張百元美鈔涉嫌偽造，台銀板橋分行依規定填具「截留單」，周婦兌換偽造美鈔行為已涉嫌行使偽造有價證券罪，通知板橋派出所將周女帶回偵辦。

保七總隊指出，自今年7至12月間，保七總隊第一大隊已查獲多起民眾持偽造美鈔到台銀兌換案件；分別為台銀中興新村分行281張100元偽美鈔、總行194張100元偽美鈔、竹北分行1張500元偽美鈔、左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔，及板橋分行2張100元偽美鈔，台灣應有偽造美鈔在各地流通。

保七總隊呼籲，農曆春節將近，許多民眾會將外幣兌換成新台幣，民眾注意不要隨便幫別人拿外幣到銀行換錢。

保七總隊指出，自今年7至12月間，保七總隊第一大隊已查獲多起民眾持偽造美鈔到台銀兌換案件；分別為台銀中興新村分行281張100元偽美鈔、總行194張100元偽美鈔、竹北分行1張500元偽美鈔、左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔，及板橋分行2張100元偽美鈔，台灣應有偽造美鈔在各地流通，圖為周姓婦人幫廟公拿假美鈔到台銀兌換新台幣。記者廖炳棋/翻攝
保七總隊指出，自今年7至12月間，保七總隊第一大隊已查獲多起民眾持偽造美鈔到台銀兌換案件；分別為台銀中興新村分行281張100元偽美鈔、總行194張100元偽美鈔、竹北分行1張500元偽美鈔、左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔，及板橋分行2張100元偽美鈔，台灣應有偽造美鈔在各地流通，圖為周姓婦人幫廟公拿假美鈔到台銀兌換新台幣。記者廖炳棋/翻攝
保七總隊指出，自今年7至12月間，保七總隊第一大隊已查獲多起民眾持偽造美鈔到台銀兌換案件；分別為台銀中興新村分行281張100元偽美鈔、總行194張100元偽美鈔、竹北分行1張500元偽美鈔、左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔，及板橋分行2張100元偽美鈔，台灣應有偽造美鈔在各地流通。記者廖炳棋/翻攝
保七總隊指出，自今年7至12月間，保七總隊第一大隊已查獲多起民眾持偽造美鈔到台銀兌換案件；分別為台銀中興新村分行281張100元偽美鈔、總行194張100元偽美鈔、竹北分行1張500元偽美鈔、左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔，及板橋分行2張100元偽美鈔，台灣應有偽造美鈔在各地流通。記者廖炳棋/翻攝
保七總隊指出，自今年7至12月間，保七總隊第一大隊已查獲多起民眾持偽造美鈔到台銀兌換案件；分別為台銀中興新村分行281張100元偽美鈔、總行194張100元偽美鈔、竹北分行1張500元偽美鈔、左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔，及板橋分行2張100元偽美鈔，台灣應有偽造美鈔在各地流通。記者廖炳棋/翻攝
保七總隊指出，自今年7至12月間，保七總隊第一大隊已查獲多起民眾持偽造美鈔到台銀兌換案件；分別為台銀中興新村分行281張100元偽美鈔、總行194張100元偽美鈔、竹北分行1張500元偽美鈔、左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔，及板橋分行2張100元偽美鈔，台灣應有偽造美鈔在各地流通。記者廖炳棋/翻攝
保七總隊指出，自今年7至12月間，保七總隊第一大隊已查獲多起民眾持偽造美鈔到台銀兌換案件；分別為台銀中興新村分行281張100元偽美鈔、總行194張100元偽美鈔、竹北分行1張500元偽美鈔、左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔，及板橋分行2張100元偽美鈔，台灣應有偽造美鈔在各地流通。記者廖炳棋/翻攝
保七總隊指出，自今年7至12月間，保七總隊第一大隊已查獲多起民眾持偽造美鈔到台銀兌換案件；分別為台銀中興新村分行281張100元偽美鈔、總行194張100元偽美鈔、竹北分行1張500元偽美鈔、左營分行1張500元偽美鈔及另一起3張500元偽美鈔，及板橋分行2張100元偽美鈔，台灣應有偽造美鈔在各地流通。記者廖炳棋/翻攝

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