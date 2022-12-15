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桃園觀音民宅深夜火警 住警器狂叫拯救一家5口

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市觀音區一處透天民宅一樓今天凌晨起火，一家五口熟睡時被住警器吵醒，才發覺身陷險境，所幸被住警器叫醒，及時報案後獲救。記者楊湛華／翻攝
桃園市觀音區一處透天民宅一樓今天凌晨起火，一家五口熟睡時被住警器吵醒，才發覺身陷險境，所幸被住警器叫醒，及時報案後獲救。記者楊湛華／翻攝
桃園市觀音區一處透天民宅一樓今天凌晨起火，屋內一家五口熟睡渾然不知，直到住家火警警報器警鈴大作，才發覺濃煙不斷飄來，趕緊打119報案；消防隊到場後將一家人引導救出，很快撲滅火勢，無人受傷，初步研判是雜物起火，原因要再調查。

桃園市消防局今凌晨凌晨0時11分接獲報案，觀音區福建路二段一棟兩層樓透天民宅一樓起火，濃煙飄出，消防對9車26人趕緊出動打火，2分鐘後到場，並將5名住戶引導至戶外，0時40分撲滅火勢。

第三大隊新坡分隊分隊長吳興黌表示，這起火警發生在深夜時段，案發時5名住戶都在2樓熟睡，聽到一樓住警器警鈴大作才驚醒，並發現濃煙不斷往上竄，最後包含屋主夫妻、7旬老父親及兩位妹妹等一家五口都平安獲救，若不是及時發覺，很可能會因缺氧窒息、發生不幸。

至於起火原因，吳興黌說，初步研判是一樓雜物起火，但起火原因有待火調調查。

第三大隊長簡慈彥表示，消防局積極推廣安裝住警器，即是希望民眾在火災發生時，住警器能及早提醒應變逃生，因此鼓勵民眾裝設住警器，才能在不慎發生火警時，發出警報及早應變，保護全家生命財產安全。

桃園市觀音區一處透天民宅一樓今天凌晨起火，一家五口熟睡時被住警器吵醒，才發覺身陷險境，所幸被住警器叫醒，及時報案後獲救。記者楊湛華／翻攝
桃園市觀音區一處透天民宅一樓今天凌晨起火，一家五口熟睡時被住警器吵醒，才發覺身陷險境，所幸被住警器叫醒，及時報案後獲救。記者楊湛華／翻攝

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