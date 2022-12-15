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影／好友酒後翻臉uber上開打 警噴辣椒水壓制送辦

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市邱姓男子和好友陳姓男子日前晚餐、喝酒，會後一同搭車去KTV續攤，結果因酒醉一言不合，在車上大打出手，嚇得司機停車報警；警方到場後，見兩人仍在互毆不聽勸，便噴辣椒水並壓制在地，社維法送辦，最高可處1萬8000元罰鍰。

網路日前流傳一則影片，片中兩名男子被警方拉下車，並壓制在地，疑似喝醉男子遭拒載不滿鬧事。

不過轄區桃園警分局調查後今指出，當事邱姓男子（49歲）及張姓男子（59歲）12月10日晚上9時許在桃園區民生路某餐廳餐敘，酒後搭乘Uber準備一同前往復興路KTV續攤，不料兩人在車上因細故發生口角，進而衝突拉扯，嚇得Uber司機馬上停車報警。

轄區武陵派出所接獲報案，立即啟動快打部隊，2分鐘內便趕抵現場，但兩人視若無睹，仍在車上拉扯互毆、不聽勸阻，員警只好噴辣椒水後再將兩人拉下車壓制並保護管束，事後兩人酒醒了，都表示不提告，但警方仍依社會秩序維護法開罰最高1萬8000元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園邱姓男子、陳姓男子酒後在出租車上打架，遭警方噴辣椒水後拖出壓制，將面臨最高1萬8000元罰鍰。記者楊湛華／翻攝
桃園邱姓男子、陳姓男子酒後在出租車上打架，遭警方噴辣椒水後拖出壓制，將面臨最高1萬8000元罰鍰。記者楊湛華／翻攝
桃園邱姓男子、陳姓男子酒後在出租車上打架，遭警方噴辣椒水後拖出壓制，將面臨最高1萬8000元罰鍰。記者楊湛華／翻攝
桃園邱姓男子、陳姓男子酒後在出租車上打架，遭警方噴辣椒水後拖出壓制，將面臨最高1萬8000元罰鍰。記者楊湛華／翻攝

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