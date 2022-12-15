快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北女開車闖紅燈撞人拋飛 辯稱「看到是黃燈」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區張姓女子昨天深夜開車返家，沿中華路往復興路方向闖紅燈直行，當場衝撞馬男所騎乘機車，導致馬男人車拋飛重摔，身體多處擦挫傷、左腳骨折，所幸送醫急救沒有生命危險。警詢張女辯稱沒闖紅燈，她看到的是黃燈。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待釐清。

經調查，張姓女子（27歲）昨天（23日）深夜11時30分左右，她開車返家，途中她沿著新北市新莊區中華路往復興路方向行駛，行經路口時，卻未依號誌燈指示闖紅燈直行，不慎撞上騎著機車沿中港路往幸福路方向行駛的馬姓騎士（25歲）。

導致馬男人車分離抛飛重摔落地，早成馬男身體多處擦挫傷、左腳骨折，所幸送醫急救沒有生命危險。事後警方獲報到場，詢問張女為何會闖紅燈，張女竟辯稱「我看到的是黃燈，沒闖紅燈」，後經酒測，肇事雙方沒有酒駕，事故原因則有待後續調查釐清。

馬姓騎士，昨晚騎車經過新北市新莊區中港路與中華路口，被一輛闖紅燈汽車衝撞，當場摔飛落地左腳骨折。記者曾伯愷／翻攝
馬姓騎士，昨晚騎車經過新北市新莊區中港路與中華路口，被一輛闖紅燈汽車衝撞，當場摔飛落地左腳骨折。記者曾伯愷／翻攝
張姓女駕駛，昨晚駕車於新北市新莊區中華路、復興路口闖紅燈，直接衝撞機車，害騎士馬男左腳骨折。記者曾伯愷／翻攝
張姓女駕駛，昨晚駕車於新北市新莊區中華路、復興路口闖紅燈，直接衝撞機車，害騎士馬男左腳骨折。記者曾伯愷／翻攝
張姓女駕駛，昨晚駕車於新北市新莊區中華路、復興路口闖紅燈，直接衝撞機車，害騎士馬男左腳骨折。記者曾伯愷／翻攝
張姓女駕駛，昨晚駕車於新北市新莊區中華路、復興路口闖紅燈，直接衝撞機車，害騎士馬男左腳骨折。記者曾伯愷／翻攝

車禍

延伸閱讀

網傳外籍移工騎電動車闖紅燈左轉肇逃 警追人究責

挫塞！騎士闖紅燈「直衝收費站」 後方駕駛目擊笑噴：夕陽下的鶴

影／宜蘭三星自撞標誌桿釀火燒車 男遭拋飛30公尺喪命

相關新聞

宜蘭頭城濱海路大貨車衝撞民宅破大洞 所幸客廳沒人

宜蘭頭城鎮濱海路一段今天凌晨發生大貨車撞民宅車禍，車先撞破民宅旁的磚牆破個大洞，電線桿的電線被扯斷，車撞入民宅後，連天花...

影／國10高雄燕巢車禍 小貨車撞上緩撞車右側全毀釀1死1傷

27歲吳姓男子駕駛緩撞車，今天上午10時3分許，在國道10號西向20.5公里高雄燕巢路段，進行事故警戒，未料後方32歲林...

貨車險撞代步車驚悚畫面曝 後方駕駛大鳴喇叭救高雄嬤命

今天有網友Po出一則行車記錄器的驚險畫面，一名騎乘電動代步車的長者，行經高雄大寮萬丹路與鳳林三路口，直行時遇一輛打燈右轉...

女高中生路邊哭泣 北市警攔截公車找回背包助返家

新北市一名女高中生在台北市搭乘公車下車後，遺忘隨身背包，現金、證件都在包包內，無法回到新北市住家，女高中生坐在路邊哭泣，...

信眾假美鈔當功德錢奉獻 婦人替廟公兌換新台幣被帶到派出所

保七員警近日發現，從半年前開始有假美鈔流竄全台，年關將近民眾要多加注意；日前一名50歲周姓婦人，拿200元美鈔到台銀板橋...

桃園觀音民宅深夜火警 住警器狂叫拯救一家5口

桃園市觀音區一處透天民宅一樓今天凌晨起火，屋內一家五口熟睡渾然不知，直到住家火警警報器警鈴大作，才發覺濃煙不斷飄來，趕緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。