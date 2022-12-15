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影／新北女開車闖紅燈撞人拋飛 辯稱「看到是黃燈」
新北市新莊區張姓女子昨天深夜開車返家，沿中華路往復興路方向闖紅燈直行，當場衝撞馬男所騎乘機車，導致馬男人車拋飛重摔，身體多處擦挫傷、左腳骨折，所幸送醫急救沒有生命危險。警詢張女辯稱沒闖紅燈，她看到的是黃燈。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待釐清。
經調查，張姓女子（27歲）昨天（23日）深夜11時30分左右，她開車返家，途中她沿著新北市新莊區中華路往復興路方向行駛，行經路口時，卻未依號誌燈指示闖紅燈直行，不慎撞上騎著機車沿中港路往幸福路方向行駛的馬姓騎士（25歲）。
導致馬男人車分離抛飛重摔落地，早成馬男身體多處擦挫傷、左腳骨折，所幸送醫急救沒有生命危險。事後警方獲報到場，詢問張女為何會闖紅燈，張女竟辯稱「我看到的是黃燈，沒闖紅燈」，後經酒測，肇事雙方沒有酒駕，事故原因則有待後續調查釐清。
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