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高雄大叔急切被按喇叭 怒踹騎士機車遭酸「金足獎」
高市鍾姓男子前天騎機車行經三民區一處路口，蘇姓男子因車道縮減急左切，鍾按喇叭示警，卻惹怒蘇男，伸腳狠踹鍾的機車後逃逸，鍾報警，並將過程貼網路社群，網酸蘇行徑可獲「金足獎」，警方將通知蘇男到案說明。
警方指出，鍾姓機車騎士（22歲），前天上午10時42分許，騎車行經三民區建國二路與民族一路口時，一旁的蘇姓男子(47歲)因該處車道縮減，急著左切至馬路，險些讓鍾措手不及，當下鳴按喇叭示警。
未料，蘇男聽到後方的喇叭聲，停下機車，轉頭罵鍾男後，還以左腳踹鐘男的機車車頭，隨後騎車逃逸，鐘男事後至三民一警分局長明派出所報案，提告蘇涉嫌毀損。
蘇男囂張踹鍾男機車行徑的影片，經社群「社會事新聞影音」貼出，蘇被酸可獲「金足獎」，警方依鍾男提供的行車記錄器，已通知蘇男到案說明，警將依毀損罪嫌函送法辦。
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