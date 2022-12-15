製線鐵皮工廠內宿舍起火 燒毀3間房間幸無人傷亡

苗栗縣後龍鎮溪洲里一帶，今天清晨發生一起工廠火警，縣消防局通報後龍、特搜、竹南、苗栗人車前往，現場為1樓鐵皮建築的專職製線廠，工廠內宿舍起火，燃燒內部3間房間，燃燒面積80平方公尺，火勢迅速被控制，幸無人傷亡。

消防局指出，後龍分隊人車首先到達現場後，回報現場為製線工廠，無人受困，使用圓盤切割器破壞鐵門後入室灌救，隨後控制火勢進行殘火處理，火勢完全熄滅後，初步清查火場，燃燒面積約80平方公尺，無人傷亡，財損待估，起火原因也待調查。 火勢完全熄滅後，消防人員初步清查火場，燃燒面積約80平方公尺，無人傷亡，財損待估，起火原因也待調查。圖／縣消防局提供