「哪裡可以賣小孩」年輕媽上傳7月大女嬰哭鬧影片 桃園社會局介入

桃園中壢區21歲的黃姓女子在自己的IG社群PO出嬰兒哭鬧的影片，並寫下哪裡可以賣小孩，遭民眾PO上午往。圖／翻攝臉書爆料公社 桃園中壢區21歲的黃姓女子在自己的IG社群PO出嬰兒哭鬧的影片，並寫下哪裡可以賣小孩，被民眾看到PO臉書爆料公社，挨批不想生小孩幹嘛生出來這樣讓小孩受罪，並在今清晨5時向警方報案，懷疑女嬰受虐；中壢警分局獲報後立即前往了解並通報家暴中心，經檢視7個月大女嬰無外傷，目前已交由外婆照顧。

黃女PO出的影片當中，只見女嬰躺在床上不斷哭鬧，雙腳不停亂踢，並寫下「希望小孩跟他爸全家都死光，出門給車撞死，這樣整天哭真的不能怪我整天想掐死她」、「哪裡可以賣小孩」、「就這樣哭啊你就繼續」，並持類似抱枕的物品往女嬰身上打。

影片PO出後被其他民眾看到發到臉書社群，並在今清晨5時許向警方及113報案，中壢警方獲報後，趕赴現場了解狀況並通報家暴中心，桃市府社會局隨即介入。經檢視女嬰無明顯外傷，全案依規定通報桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心，隨即將女嬰交給外婆照顧，社工會追蹤後續安置情況，後續與市府社工及家屬密切聯繫。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷指出，經初步了解女嬰生長狀況良好無受虐跡象，後續會全盤了解親屬關係，確認女嬰生母是否因照顧壓力太大而出現不當言詞及動作，將追蹤輔導關懷。

據了解，黃女未婚生下7個月大女嬰在中壢獨自撫養，疑因帶小孩壓力過大，才會拍攝哭鬧影片上傳社群，她稱並未虐打女嬰，只有打她的屁股而已。而黃女也上傳多則疑與女嬰生父對話截圖，2人似乎在金錢上有不少糾紛。目前黃女已關閉IG留言，更表示「要繼續看戲應該也沒了，托你們的福正好可以出去喝酒」。

也有人匿名爆料黃女疑似曾帶女嬰至KTV包廂飲酒作樂，就放任女嬰趴在沙發上，寫下「眼神死 確定妳不是偷喝酒 沒有喝酒齁」，更曾說過帶小孩好厭倦有推薦的育幼院嗎，或垃圾場回收車等都可以言詞。

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