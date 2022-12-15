快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「哪裡可以賣小孩」年輕媽上傳7月大女嬰哭鬧影片 桃園社會局介入

聯合報／ 記者翁唯真楊湛華／桃園即時報導

桃園中壢區21歲的黃姓女子在自己的IG社群PO出嬰兒哭鬧的影片，並寫下哪裡可以賣小孩，遭民眾PO上午往。圖／翻攝臉書爆料公社
桃園中壢區21歲的黃姓女子在自己的IG社群PO出嬰兒哭鬧的影片，並寫下哪裡可以賣小孩，遭民眾PO上午往。圖／翻攝臉書爆料公社
桃園中壢區21歲的黃姓女子在自己的IG社群PO出嬰兒哭鬧的影片，並寫下哪裡可以賣小孩，被民眾看到PO臉書爆料公社，挨批不想生小孩幹嘛生出來這樣讓小孩受罪，並在今清晨5時向警方報案，懷疑女嬰受虐；中壢警分局獲報後立即前往了解並通報家暴中心，經檢視7個月大女嬰無外傷，目前已交由外婆照顧。

黃女PO出的影片當中，只見女嬰躺在床上不斷哭鬧，雙腳不停亂踢，並寫下「希望小孩跟他爸全家都死光，出門給車撞死，這樣整天哭真的不能怪我整天想掐死她」、「哪裡可以賣小孩」、「就這樣哭啊你就繼續」，並持類似抱枕的物品往女嬰身上打。

影片PO出後被其他民眾看到發到臉書社群，並在今清晨5時許向警方及113報案，中壢警方獲報後，趕赴現場了解狀況並通報家暴中心，桃市府社會局隨即介入。經檢視女嬰無明顯外傷，全案依規定通報桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心，隨即將女嬰交給外婆照顧，社工會追蹤後續安置情況，後續與市府社工及家屬密切聯繫。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷指出，經初步了解女嬰生長狀況良好無受虐跡象，後續會全盤了解親屬關係，確認女嬰生母是否因照顧壓力太大而出現不當言詞及動作，將追蹤輔導關懷。

據了解，黃女未婚生下7個月大女嬰在中壢獨自撫養，疑因帶小孩壓力過大，才會拍攝哭鬧影片上傳社群，她稱並未虐打女嬰，只有打她的屁股而已。而黃女也上傳多則疑與女嬰生父對話截圖，2人似乎在金錢上有不少糾紛。目前黃女已關閉IG留言，更表示「要繼續看戲應該也沒了，托你們的福正好可以出去喝酒」。

也有人匿名爆料黃女疑似曾帶女嬰至KTV包廂飲酒作樂，就放任女嬰趴在沙發上，寫下「眼神死 確定妳不是偷喝酒 沒有喝酒齁」，更曾說過帶小孩好厭倦有推薦的育幼院嗎，或垃圾場回收車等都可以言詞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

也有人匿名爆料黃女疑似曾帶女嬰至KTV包廂飲酒作樂，就放任女嬰趴在沙發上，寫下「眼神死 確定妳不是偷喝酒 沒有喝酒齁」。圖／翻攝臉書爆料公社
也有人匿名爆料黃女疑似曾帶女嬰至KTV包廂飲酒作樂，就放任女嬰趴在沙發上，寫下「眼神死 確定妳不是偷喝酒 沒有喝酒齁」。圖／翻攝臉書爆料公社
事發過後黃女已關閉留言，並寫下「要繼續看戲應該也沒了，托你們的福正好可以出去喝酒」。圖／翻攝當事人IG
事發過後黃女已關閉留言，並寫下「要繼續看戲應該也沒了，托你們的福正好可以出去喝酒」。圖／翻攝當事人IG
黃女疑與女嬰生父有金錢上糾紛，上傳多張截圖到IG。圖／翻攝當事人IG
黃女疑與女嬰生父有金錢上糾紛，上傳多張截圖到IG。圖／翻攝當事人IG

桃園 家暴 虐童 爆料公社

延伸閱讀

這家公司去年至今捐3輛復康巴士 台中市社會局：揪感心

台中女嬰遭虐急救24天後身亡 母發臉書：跟佛祖去修行

墨西哥女嬰出生夾帶5.7公分尾巴 醫也睜大眼：相當罕見

媽媽在麥當勞生下女嬰 收穫「小雞塊」暱稱與驚喜禮物

相關新聞

宜蘭頭城濱海路大貨車衝撞民宅破大洞 所幸客廳沒人

宜蘭頭城鎮濱海路一段今天凌晨發生大貨車撞民宅車禍，車先撞破民宅旁的磚牆破個大洞，電線桿的電線被扯斷，車撞入民宅後，連天花...

影／國10高雄燕巢車禍 小貨車撞上緩撞車右側全毀釀1死1傷

27歲吳姓男子駕駛緩撞車，今天上午10時3分許，在國道10號西向20.5公里高雄燕巢路段，進行事故警戒，未料後方32歲林...

貨車險撞代步車驚悚畫面曝 後方駕駛大鳴喇叭救高雄嬤命

今天有網友Po出一則行車記錄器的驚險畫面，一名騎乘電動代步車的長者，行經高雄大寮萬丹路與鳳林三路口，直行時遇一輛打燈右轉...

女高中生路邊哭泣 北市警攔截公車找回背包助返家

新北市一名女高中生在台北市搭乘公車下車後，遺忘隨身背包，現金、證件都在包包內，無法回到新北市住家，女高中生坐在路邊哭泣，...

信眾假美鈔當功德錢奉獻 婦人替廟公兌換新台幣被帶到派出所

保七員警近日發現，從半年前開始有假美鈔流竄全台，年關將近民眾要多加注意；日前一名50歲周姓婦人，拿200元美鈔到台銀板橋...

桃園觀音民宅深夜火警 住警器狂叫拯救一家5口

桃園市觀音區一處透天民宅一樓今天凌晨起火，屋內一家五口熟睡渾然不知，直到住家火警警報器警鈴大作，才發覺濃煙不斷飄來，趕緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。